Met Gala 2022 | Ανακοινώθηκαν οι οικοδεσπότες της φετινής εκδήλωσης

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η φιλανθρωπική εκδήλωση του Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης, Met Gala, θα πραγματοποιηθεί την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου.

Φέτος το θέμα της βραδιάς θα είναι το 'Gilded Glamour', επιχρυσωμένο glamour δηλαδή, που θα πλημμυρίσει το κόκκινο χαλί με χρυσά φορέματα και υπερβολικά αξεσουάρ και σύνολα.

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν και οι οικοδεσπότες του gala που φέτος θα είναι η Blake Lively, ο Ryan Reynolds, η Regina King και ο Lin-Manuel Miranda. Η Blake φαίνεται ότι φέτος θα είναι περισσότερο από ποτέ στο στοιχείο της και ως οικοδέσποινα αφού είναι διάσημη για τις glamour εμφανίσεις της στο Met Gala αλλά και στο κόκκινο χαλί γενικότερα. Το 2018 είχε επιλέξει για την εμφάνισή της ένα χρυσό και μπλε Atelier Versace φόρεμα, για το οποίο χρειάστηκαν πάνω από 600 ώρες για να ολοκληρωθεί.

Oικοδεσπότες θα είναι ο σχεδιαστής Tom Ford, ο Adam Mosseri του Instagram και η Anna Wintour σε μια εκδήλωση που φέτος θα αναφέρεται στην έκθεση του Μουσείου "In America: An Anthology of Fashion" που έρχεται μετά την "In America: A Lexicon of Fashion" που παρουσιαζόταν μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβρη και τιμούσε μερικούς από τους πιο σημαντικούς Αμερικάνους σχεδιαστές, ανάμεσα στους οποίους οι Ralph Lauren, Donna Karan και Calvin Klein.