To MET ανακοίνωσε τη νέα του έκθεση για την αμερικανική μόδα

Εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 και των lockdowns σε παγκόσμιο επίπεδο πολλές διοργανώσεις και events πήραν αναβολή για μεταγενέστερες ημερομηνίες. Το ίδιο συνέβη και με το μεγαλύτερο fashion event της Αμερικής, το MET Gala, που πέρυσι αντί για τον Μάιο πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021. Οι διοργανωτές, μάλιστα, σκέφτηκαν να το χωρίσουν σε δύο μέρη εφόσον το επόμενο, που θα πραγματοποιηθεί στην παραδοσιακή του ημερομηνία, τον Μάιο του 2022, δεν απέχει παρά ελάχιστους μήνες από το gala του 2021. Το Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης, λοιπόν, ενόψει της προσεχούς εκδήλωσης ανακοίνωσε τη νέα έκθεση που θα φιλοξενήσει και αποτελεί τη συνέχεια της έκθεσης "In America: A Lexicon of Fashion", που έκανε εγκαίνια στις 18 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 5 Σεπτεμβρίου του 2022.

Το δεύτερο μέρος της έκθεσης έχει τον τίτλο "In America: An Anthology of Fashion" και θα κάνει εγκαίνια στις 7 Μαΐου 2022 στις αίθουσες εποχής της American Wing του Μουσείου. Η έκθεση εξερευνά τη γέννηση του αμερικάνικου στιλ εστιάζοντας στον 19ο αιώνα μέχρι και τα τέλη του 20ου αιώνα, και είναι αυτή που θα ορίσει το θέμα και το dress code για το MET Gala του Μαΐου.

Η έκθεση "In America: An Anthology of Fashion" θα εξετάζει τα θεμέλια της αμερικανικής μόδας μέσα από μία σειρά εκθεμάτων- θα φιλοξενεί περίπου 100 - με δημιουργίες ανεξάρτητων σχεδιαστών και μόδιστρων που εργάστηκαν στις Η.Π.Α από τον 19ο αιώνα μέχρι και τα τέλη του 20ου. Οκτώ διαφορετικοί σκηνοθέτες - μεταξύ των οποίων ο Tom Ford, η Sofia Coppola, ο Martin Scorsese και η Chloé Zhao⁣ - θα δημιουργήσουν τρισδιάστατα κινηματογραφικά στοπ- καρέ με τα ρούχα που φιλοξενούνται στην έκθεση. Αντί για ένα αποστειρωμένο εκθεσιακό χώρο, τα εκθέματα θα φιλοξενηθούν στις αίθουσες εποχής του Μουσείου που αναβιώνουν από μία αίθουσα υποδοχής του 19ου αιώνα μέχρι ένα καθιστικό που σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Frank Lloyd Wright.

Όπως εξήγησε ο Andrew Bolton, ο επικεφαλής επιμελητής του Costume Institute του MET, η έκθεση θα εστιάζει κυρίως σε μόδιστρους και σχεδιαστές που δεν ήταν πασίγνωστα ονόματα, ή όπως δήλωσε χαρακτηριστικά "στις υποσημειώσεις των κεφαλαίων της ιστορίας της μόδας". Στόχος είναι να αναδείξει η έκθεση τις κρυμμένες ιστορίες αυτών των δημιουργών και να ρίξει φως στη συνδρομή τους στην εξέλιξη της αμερικανικής μόδας. Ανάμεσά τους, η Ann Lowe, η Αφρο-Αμερικανίδα μοδίστρα που έμαθε να ράβει από τη γιαγιά της και έφτασε να ράψει το νυφικό της Jacqueline Bouvier στον γάμο της με John F Kennedy το 1953, η Elizabeth Hawes, η "Elsa Schiaparelli" της Αμερικής, αλλά και οι Halston και Stephen Burrows δυο από τους αμερικανικούς σχεδιαστές που συμμετείχαν στο περίφημο "The Battle of Versailles" fashion show του 1973.

Δείτε το βίντεο με πλάνα από τη έκθεση In America: A Lexicon of Fashion:

*Με στοιχεία από τη The Guardian