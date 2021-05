Met Gala | 10 εμφανίσεις που έχουν γράψει ιστορία στον θεσμό

Εβδομάδες μόδας, βραβεία Oscar, Φεστιβάλ κινηματογράφου, λαμπερά events με ακόμα πιο λαμπερούς καλεσμένους που μαγνητίζουν την προσοχή του παγκόσμιου Τύπου, δημιουργούν σκάνδαλα και τάσεις. Κανένα από τα παραπάνω όμως δεν μπορεί να συγκριθεί με την αίγλη, το ταπεραμέντο και τον εκρηκτικό χαρακτήρα που έχει το Met Gala. Η extravagant διοργάνωση που αγαπούν καλεσμένοι και θεατές επιστρέφει μετά από έναν χρόνο απουσίας λόγω του Covid-19 πιο ανανεωμένο από ποτέ.

Μέχρι πρόσφατα, οι fans του Met Gala ανυπομονούσαν για τη στιγμή που θα γινόταν η αποκάλυψη του φετινού θέματος του και σίγουρα η ανακοίνωση ήταν πολύ πιο ενδιαφέρουσα από ό,τι περίμεναν. Όπως είναι πλέον γνωστό το επόμενο Met Gala θα χωριστεί σε δύο μέρη, θα έχει ένα θέμα και δύο υποκατηγορίες. Το κεντρικό θέμα του event είναι η αμερικανική μόδα με το πρώτο event να πραγματοποιείται τον Σεπτέμβριο του 2021 με θέμα "In America: A Lexicon of Fashion" στρέφοντας την προσοχή σε σύγχρονους σχεδιαστές του 20ου και 21ου αιώνα. Το δεύτερο μέρος του Met Gala πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2022 και θα έχει ως τίτλο "In America: An Anthology of Fashion", δίνοντας έμφαση αυτή τη φορά στα 300 χρόνια αμερικανικής μόδας μέσα από καθημερινές ιστορίες και διηγήσεις που θα επικεντρώνουν "σε ζητήματα φυλής, φύλων και υλισμού".

Ως fans του Met Gala, λοιπόν, μετράμε πλέον αντίστροφα για τον Σεπτέμβριο του 2021, αλλά μέχρι τότε θυμόμαστε τις δέκα πιο iconic στιγμές από το κόκκινο χαλί της διοργάνωσης.

Iconic εμφανίσεις που δημιούργησαν τάσεις