Όσκαρ | Οι 7 γυναίκες που έχουν προταθεί για βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας

Όσο κι αν αρκετοί επαγγελματίες του κινηματογράφου πιέζουν την Ακαδημία για περισσότερη συμπερίληψη, τα βήματα που γίνονται προς αυτή είναι βασανιστικά αργά. Τι κι αν στα μέλη της προστέθηκαν περισσότερα άτομα χρώματος, γυναίκες και διαφορετικών εθνοτήτων, το γεγονός πως από την αρχή του θεσμού των Όσκαρ στην κατηγορία του βραβείου καλύτερης σκηνοθεσίας έχουν βρεθεί μόνο 7 γυναίκες - από τις οποίες 2 έχουν κερδίσει το πολυπόθητο αγαλματίδιο - είναι τουλάχιστον απογοητευτικό.

Lina Wertmüller (1976)

Η Ιταλίδα σκηνοθέτις ήταν η πρώτη γυναίκα που προτάθηκε για βραβείο Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας στην 49η τελετή απονομής για την ταινία Seven Beauties. Ακόμα κι αν δε κέρδισε, ήταν μία σημαντική νίκη για τις υπόλοιπες που ακολούθησαν. Το 2018 η Wertmüller είχε δηλώσει: "μέχρι αυτή την ημέρα δέχομαι ευχαριστήρια γράμματα από σκηνοθέτες που λένε πως εμπνεύστηκαν από την εμπειρία μου". Η σκηνοθέτις έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών το 2021.

Jane Campion (1994, 2022)

28 χρόνια μετά την πρώτη της υποψηφιότητα για το "The Piano", για το οποίο αν και δεν κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, έλαβε το όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου, η Campion είναι ξανά υποψήφια για την ταινία "The Power of the Dog".

Sofia Coppola (2004)

Η κόρη του επιτυχημένου δημιουργού ταινιών Francis Ford Coppola, Sofia, είχε την ίδια τύχη με την Campion, κερδίζοντας 10 χρόνια μετά από εκείνη το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου, εκτός της υποψηφιότητάς της στην κατηγορία καλύτερη σκηνοθεσία για την ταινία "Lost in Translation".

Kathryn Bigelow (2010)

Η Kathryn Bigelow ήταν η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του θεσμού που κατάφερε να κερδίσει το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία "The Hurt Locker", αποκαλώντας κατά τον ευχαριστήριο λόγο της τη νίκη της, μία στιγμή ζωής.

Greta Gerwig (2018)

Η Gerwig ήταν η πέμπτη γυναίκα που έλαβε ποτέ υποψηφιότητα για όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας, δυστυχώς όμως δεν κατάφερε να κερδίσει το αγαλματίδιο - κάτι που η ίδια το 2020 είχε αποδώσει στην έλλειψη γυναικών ψηφοφόρων.

Chloé Zhao (2021)

H κινεζικής καταγωγής Zhao ήταν η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία που άκουσε το όνομά της μετά το άνοιγμα του φακέλου στην κατηγορία καλύτερη σκηνοθεσία. Η σκηνοθέτις είχε δηλώσει μετά την επιτυχία της πως "ελπίζει η νίκη της να βοηθήσει περισσότερους ανθρώπους σαν εμένα να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους".

Emerald Fennell (2021)

Η Emerald Fennell δεν ήταν μόνο η μοναδική Βρετανίδα υποψήφια για 3 Όσκαρ (καλύτερου σεναρίου, σκηνοθεσίας, καλύτερης ταινίας), αλλά ήταν υποψήφια τη χρονιά που είχαν λάβει υποψηφιότητα δύο γυναίκες στην κατηγορία σκηνοθεσίας. Όσο κι αν η Fennell έχασε το βραβείο από τη Zhao, αναμφίβολα ήταν μία σημαντική στιγμή στην ιστορία. Εξάλλου, η δημιουργός κέρδισε το Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου, χωρίς να φύγει από την απονομή με άδεια χέρια.