Πρίγκιπας Andrew | Νέο βιβλίο αποκαλύπτει ότι ο Jeffrey Epstein τον χαρακτήριζε με τον πιο προσβλητικό τρόπο

Ο πρίγκιπας Andrew όχι μόνο κατάφερε να προκαλέσει ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχει βιώσει ποτέ η βρετανική βασιλική οικογένεια, αλλά το έκανε χάνοντας ταυτόχρονα κάθε αξιοπιστία και στάτους που είχε χτίσει τόσα χρόνια ως σημαντικός εκπρόσωπος της μοναρχίας.

Ένα νέο βιβλίο έρχεται για να αποκαλύψει ακριβώς τη σχέση που είχε ο πρίγκιπας Andrew και ο Jeffrey Epstein, πριν μπλεχτεί στο σκάνδαλο trafficking γυναικών αλλά και τη μήνυση για σεξουαλική κακοποίηση που του έκανε η Virginia Giuffre. Σύμφωνα με το ‘The Palace Papers: The House of Windsor’ της συγγραφέως Tina Brown που θα κυκλοφορήσει στα τέλη Απριλίου, ο Epstein δεν είχε και την καλύτερη άποψη για τον Βρετανό πρίγκιπα και μάλιστα δεν δίσταζε να την μοιραστεί και με άλλους.

Η Brown που είναι γνωστή για τα βιβλία της για τη βασιλική οικογένεια και αρθρογραφούσε στα Vanity Fair αλλά και The New Yorker, αναφέρει στο νέο της βιβλίο πως "ο Epstein έλεγε σε ιδιωτικές συζητήσεις ότι ο Andrew είναι ηλίθιος- και σε αυτόν ένας χρήσιμος ηλίθιος", δείχνοντας την σχέση που είχαν οι δύο άντρες μεταξύ τους.

"Ένας σημαντικός royal, ακόμα κι αν είναι αμαυρωμένος, είναι πάντα ένας ισχυρός μαγνήτης στο εξωτερικό" γράφει η Brown εξηγώντας ότι "ο Epstein εκμηστυρεύτηκε σε ένα φίλο ότι συνήθιζε να φέρνει τον δούκα του York αεροπορικώς σε ασαφείς ξένες αγορές, όπου οι κυβερνήσεις ήταν υποχρεωμένες να τον δεχτούν και ο Epstein ταξίδευε μαζί του ως επενδυτικός του σύμβουλος. Με τον Andrew σαν μπροστάρη, ο Epstein μπορούσε να διαπραγματευτεί συμφωνίες με αυτούς τους συχνά σκοτεινούς παίκτες".

Όπως γράφει η Brown "o Epstein έκανε τον Andrew να νιώθει ότι είχε βρει μια καλή περίπτωση με τις συμφωνίες, τα κορίτσια, τα αεροπλάνα και τη λάμψη της Νέας Υόρκης- όπου δεν τον έβλεπαν σαν έναν άντρα εξαρτημένο από το πορτοφόλι της μητέρας του και τους κανόνες του Παλατιού. Ο δούκας ήταν πάντα τόσο σεξομανής όσο ένας έφηβος" τονίζοντας πως "δυστυχώς είχε τα κλασικά συμπτώματα των ανθρώπων που πιστεύουν ότι είναι εξυπνότεροι και πιο ικανοί από ό,τι είναι στην πραγματικότητα".

Ο Epstein τελικά πέθανε στη φυλακή το 2019 ενώ περίμενε να δικαστεί αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για trafficking ανήλικων κοριτσιών ενώ ο Andrew μπλέχτηκε στο σκάνδαλο όταν κυκλοφόρησαν κοινές φωτογραφίες του. Αρχικά ο πρίγκιπας είχε δηλώσει ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις εγκληματικές δραστηριότητες του Epstein ενώ αργότερα προέκυψε η μήνυση εναντίον του για σεξουαλική κακοποίηση. Η βασίλισσα Ελισάβετ του αφαίρεσε τα βασιλικά προνόμια και τους στρατιωτικούς τίτλους αν και έδειξε τη συμπαράστασή της στον γιο της επιτρέποντάς του να τη συνοδεύσει στο μνημόσυνο του πρίγκιπα Φίλιππου.