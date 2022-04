Η Celine Dion κάνει το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο

Ενθουσιασμό προκάλεσε η είδηση πως η ταινία "It's All Coming Back to Me" θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 10 Φεβρουαρίου του 2023. Ο λόγος; Μα φυσικά το γεγονός πως αποτελεί το κινηματογραφικό ντεμπούτο της Celine Dion.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, η Celine Dion θα εμφανιστεί πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη δίπλα σε ένα καστ που περιστοιχίζεται από τους Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, Russell Tovey, Omid Djalili και Celia Imrie.

Ειδικότερα, η πρωταγωνίστρια Chopra Jonas υποδύεται μία συντετριμμένη χήρα, η οποία μόλις έχασε τον σύντροφό της. Για να προσπαθήσει να ξεπεράσει αυτό που της συμβαίνει, αρχίζει να στέλνει μηνύματα στον παλιό αριθμό του κινητού του συντρόφου της. Για καλή της τύχη, τα μηνύματα λαμβάνει ο Heughan, ο οποίος βρίσκεται σε μία παρόμοια κατάσταση. Όπως είναι αναμενόμενο, οι δύο ήρωες ερωτεύονται και έχουν να ευχαριστούν γι'αυτό τη μουσική και την επιρροή της Celine Dion.

Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε αν η τραγουδίστρια θα παίξει τον εαυτό της ή κάποιον άλλο χαρακτήρα, σίγουρα όμως θα είναι ο λόγος που οι δύο πρωταγωνιστές θα δώσουν στον έρωτα μία δεύτερη ευκαιρία. Πιο αναλυτικά, η ταινία αποτελεί remake του γερμανικού φιλμ του 2016 "SMS für Dich", που βασίζεται στο βιβλίο της συγγραφέως Sofie Crame.

Η Celine Dion τα τελευταία χρόνια έκανε περιορισμένες εμφανίσεις, δεδομένου του προβλήματος υγείας του συζύγου της και μάνατζέρ της, René Angélil. Ο σύζυγός της έφυγε από τη ζωή το 2016 σε ηλικία 74 ετών και ύστερα από μάχη με τον καρκίνο του λάρυγγα.