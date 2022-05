Met Gala 2022 | Οι καλύτερες στιγμές της πιο glamorous βραδιάς της μόδας

Η μεγαλύτερη βραδιά της μόδας, το Met Gala, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 2 Μαΐου με τους celebrities να καταφέρνουν για ακόμα μια φορά να εντυπωσιάσουν με τις περίτεχνες δημιουργίες που επέλεξαν για το κόκκινο χαλί αλλά και να εκπλήξουν με τα ευφάνταστα σύνολά τους.

Το φετινό θέμα με τίτλο 'In America: An Anthology of Fashion", όρισε το dress code σε "gilded glamour, white tie", δηλαδή ό,τι πιο επίσημο, βάζοντας για ακόμα μια φορά τους stars σε δημιουργικές ανησυχίες. Ποιες είναι, όμως, οι στιγμές και οι εμφανίσεις που θα θυμόμαστε περισσότερο από το πιο glamorous red carpet της χρονιάς;

Blake Lively

Η ηθοποιός θεωρείται μία από τις σταρ με τις πιο εύστοχες και πιο κομψές επιλογές στο κόκκινο χαλί του Met Gala και φέτος κατάφερε για ακόμα μια φορά να το πετύχει. Η ηθοποιός έφτασε στο κόκκινο χαλί μαζί με τον σύζυγό της, Ryan Reynolds, φορώντας μια δημιουργία Atelier Versace επηρεασμένη από την αρχιτεκτονική της Νέας Υόρκης. Το σύνολο εμπνεύστηκε από αξιοθέατα της πόλης, όπως το Empire State Building, το Grand Central Station αλλά και το άγαλμα της Ελευθερίας με την τιάρα της να έχει εφτά επίπεδα που συμβόλιζαν τις εφτά αχτίδες του αγάλματος.

Ενώ ανέβαινε τα σκαλιά ξεκούμπωσε την ουρά του φορέματος για να ανακαλύψει ένα ακόμα στρώμα υφάσματος σε γαλάζια απόχρωση που ταίριαζαν στα γάντια της.

H Pricilla Presley έδωσε την έγκρισή της στον Austin Butler

Getty Images

Μετά την πολύ καλή κριτική που του έκανε για την ενσάρκωση του Elvis Presley στη βιογραφική ταινία ΄Elvis', η Pricilla Presley έδωσε και επίσμα την έγκριση στον νεαρό ηθοποιό Austin Butler περπατώντας μαζί του και στο κόκκινο χαλί του Met Gala.

Η τιάρα των 200 ετών

Getty Images

Η Tommy Dorfman επέλεξε για την εμφάνισή της ένα πολύ ξεχωριστό αξεσουάρ που ταίριαζε πολύ στο θέμα της βραδιάς. Η σταρ έκανε το ντεμπούτο της στο κόκκινο χαλί του Met Gala φορώντας μια τιάρα 200 ετών που συνδύασε με ένα πράσινο Christopher Kane φόρεμα.

Διαβάστε περισσότερα στο MadameFigaro.gr