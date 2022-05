Met Gala 2022 | Οι καλύτερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Άλλο ένα MET Gala γύρισε σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας του και άλλο ένα κόκκινο χαλί ήρθε να αφήσει στην ιστορία της μόδας εμφανίσεις που θα συζητιούνται -ως περισσότερο ή λιγότερο επιτυχημένες. Το θέμα του "dress code" του MET Gala 2022 ήταν το "Gilded Glamour and White Tie" και ήταν αφιερωμένο στο ενδυματολογικό ύφος της "Gilded Age", την εποχή της μεγάλης οικονομικής άνθισης που γνώρισαν οι Η.Π.Α στα τέλη του 19ου αιώνα. Αυτό μεταφράστηκε, βεβαίως, από τις καλεσμένες σε εμφανίσεις με έντονα τα στοιχεία του glamour και της ηχηρής πολυτέλειας, αλλά και των αυστηρά δομημένων σιλουετών που κυριάρχησαν στο ντύσιμο εκείνης της "Χρυσής Εποχής", με την πλειοψηφία των looks να παραμένει πιστή στο θέμα.

Από τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν και συζητήθηκαν περισσότερο ήταν ασφαλώς εκείνη της Kim Kardashian, η οποία εμφανίστηκε με το φόρεμα που είχε σχεδιάσει Jean Louis κι είχε φορέσει η Marily Monroe το 1962, όταν τραγούδησε στον Πρόεδρο των Η.Π.Α John F. Kennedy το "Happy Birthday" για τα γενέθλιά του. Εξίσου, εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνιση της Blake Lively, οικοδέσποινας της βραδιά, με μία custom δημιουργία Versace, η οποία ήταν εμπνευσμένη από την Art Deco αρχιτεκτονική και τις λεπτομέρειες γνωστών κτηρίων της Νέας Υόρκης, και μεταμορφωνόταν καθώς η ηθοποιός διάβαινε το κόκκινο χαλί. Άλλη μία εμφάνιση που τράβηξε τα φλας ήταν αυτή της "βετεράνου του Met Gala" Sarah Jessica Parker, η οποία εμπιστεύτηκε για την εμφάνισή της τονσχεδιαστή Christopher John Rogers, ο οποίος εμπνεύστηκε το φόρεμά της από μία ενδυμασία της συγγραφέως, σχεδιάστριας, φιλάνθρωπου Elizabeth Hobbs από το 1860.

Η βραδιά σηματοδοτεί την έναρξη της έκθεσης "In America: An Anthology of Fashion" που θα φιλοξενήσει το Costume Institute του MET και είναι αφιερωμένη στην εξέλιξη του αμερικανικού στιλ από τον 19ο αιώνα μέχρι και τα τέλη του 20ου αιώνα.

Τα looks στο κόκκινο χαλί