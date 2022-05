Η ιστορία του Met Gala μέσα από γνωστές και άγνωστες λεπτομέρειες και στιγμιότυπα

To Met Gala δεν είναι μόνο ένα από τα μεγαλύτερα events της μόδας, είναι μία βραδιά η οποία ανήκει (πια) στην pop κουλτούρα και στους celebrities που παίρνουν το "πράσινο φως" κάθε χρονιά για να παραστούν. Όμως, το δημοφιλές fashion event, με το πιο πολυπληθές, ποικιλόμορφο και φαντασμαγορικό κόκκινο χαλί, δεν ήταν πάντα αυτό. Ξεκίνησε ως ένα απλό δείπνο με φιλανθρωπικό χαρακτήρα πριν εξελιχθεί σε μία παρέλαση couture δημιουργιών, που συνήθως ξεπερνούν τα όρια της φαντασίας και συνδιαλέγονται ενίοτε με το camp (ακόμα κι όταν δεν το επιδιώκει το dress code της βραδιάς), δοκιμάζοντας τους κανόνες του σικ.

1948: η "ταπεινή" αίγλη των πρώτων gala

To Met Gala οφείλει την ύπαρξη του σε μία σημαντική για την αμερικανική μόδα προσωπικότητα, την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Eleonor Lambert. H Lambert ξεκίνησε το gala το 1948 ως ένα φιλανθρωπικό δείπνο- η ίδια το αποκαλούσε "το πάρτι της χρονιάς"- για να συγκεντρώσει χρήματα για το Costume Institute και ως μία βραδιά που σηματοδοτούσε την έναρξη της ετήσιας έκθεσης που αυτό θα φιλοξενούσε. Είναι η ίδια που το 1962 ίδρυσε το Συμβούλιο των Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής και την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης.

Getty Images Met Gala 1960

Το Costume Institute ιδρύθηκε από την φιλάνθρωπο Irene Lewisohn και την ενδυματολόγο Aline Benrstein το 1870 στη Νέα Υόρκη, αρχικά ως Museum of Costume Art, δηλαδή της τέχνης των κοστουμιών, ενώ η συγχώνευσή του με το Museum of Metropolitan Art (ΜΕΤ) της Νέας Υόρκης έγινε το 1946- δύο χρόνια, δηλαδή, νωρίτερα από την πρωτοβουλία της Lambert.

Το πρώτο Met Gala πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 1948 και το εισιτήριο για τη συμμετοχή στο δείπνο κόστιζε 50 δολάρια (πολύ μακριά από την τιμή στην οποία έχει φτάσει σήμερα η πρόσκληση). Από το πρώτο εκείνο gala μέχρι και το 1971, o τόπος της διεξαγωγής του ήταν πολυτελείς αίθουσες δεξιώσεων όπως αυτή του ξενοδοχείου Waldorf Astoria ή Rainbow Room στην κορυφή του 30 Rockefeller Plaza, και σ' αυτό τα πρώτα χρόνια συμμετείχαν αποκλειστικά μέλη της υψηλής κοινωνίας της Νέα Υόρκης και εκπρόσωποι της βιομηχανίας της μόδας.

Getty Images H Diana Vreeland και ο Valentino Garavani στο Met Gala του 1978.

Ο γενναιόδωρος υποστηρικτής του Costume Institute

Όπως ήδη αναφέραμε, σκοπός του φιλανθρωπικού δείπνου ήταν συγκεντρώσει χρήματα για να ενισχύσει οικονομικά το Costume Institute και να σημάνει την έναρξη της ετήσιας έκθεσης, η οποία βεβαίως διαρκεί για αρκετούς μήνες μετά.

Getty Images H Jackie Onassis στο Met Gala του 1979.

Σήμερα, το Met Gala έχει φτάσει να είναι ένα από τα φιλανθρωπικά events στη Νέα Υόρκη με τα μεγαλύτερα έσοδα. Σύμφωνα με το Forbes, το gala έχει καταφέρει να συγκεντρώσει για το Μουσείο συνολικά περισσότερα από 175 εκατομμύρια δολάρια- καθιστώντας το τον μεγαλύτερο χρηματοδότη του μουσείου. Τη βραδιά του 2019, μάλιστα, σημειώθηκε και το μεγαλύτερο ως τώρα καταγεγραμμένο ποσό συνεισφοράς, τα 15 εκατομμύρια δολάρια.

Getty Images H Paloma Picasso και η Carolina Herrera στο Met Gala του 1980.

Η αλλαγή σε μία πιο "ανοιχτή" εκδήλωση & οι πρώτοι celebrities

Το Met Gala άρχισε να εξελίσσεται σε μία πιο "glamorous υπόθεση" όταν ανέλαβε σύμβουλος του Costume Institute, η Diana Vreeland, η οποία μόλις είχε απολυθεί από εκδότρια της Vogue. H θρυλική Vreeland παρέμεινε επικεφαλής του gala μέχρι τον θάνατό της, το 1989, και ήταν εκείνη που το μετέτρεψε σε μία grand fête, που έφερε κοντά τη μόδα με τις προσωπικότητες της τέχνης και της showbiz. Στη guest list της βραδιάς του Met Gala βρέθηκαν οι μεγαλύτεροι σταρ εκείνων των εποχών όπως Elizabeth Taylor, Diana Ross, Elton John, Cher, Andy Warhol, Liza Minnelli, Halston, Bianca Jagger, Jackie Kennedy Onassis.

Getty Images O Andy Warhol με την ηθοποιό Raquel Welch και την ηθοποιό Daniela Morera το 1980.

Ήταν, επίσης, στη διάρκεια της θητείας της που η εκδήλωση μεταφέρθηκε στους χώρους του MET και η βραδιά άρχισε να αποκτά θέμα (dress code). Η Vreeland θέλησε να εξελίξει το φιλανθρωπικό γεύμα σ' ένα λαμπερό πάρτι, και με τη συνδρομή της σοσιαλιτέ Pat Buckley, που ανέλαβε πρόεδρος του Ινστιτούτου από το 1978 έως το 1995, κατάφεραν να μεταμορφώσουν το MET Gala σ' ένα από τα μεγαλύτερα και πιο exclusive φιλανθρωπικά events της Νέας Υόρκης.

Getty Images O Bob Mackie με τη Cher το 1985.

Από chic σε extravaggant: πότε άλλαξε το ύφος των κοστουμιών

Η εποχή της Vreeland ήταν αυτή που εξασφάλισε "θέμα" στο dress code της βραδιάς και celebrities καλεσμένους, συνεκδοχικά και εκτενή κάλυψη και από τον Τύπο, ενισχύοντας έτσι ακόμα περισσότερο τη φήμη του. Το πρώτο Μet Gala με θέμα ήταν αυτό του 1973 και ήταν αφιερωμένο στο κόσμο του Balenciaga ("The World of Balenciaga"). Ακολούθησαν εκθέσεις όπως οι "Romantic and Glamorous Hollywood Design", "Vanity Fair: A Treasure Trove", "La Belle Époque", "Vanity Fair: A Treasure Trov", "Yves Saint Laurent: 25 Years of Design", αλλά δεν ήταν παρά το 2004, οπότε το θέμα "Dangerous Liaisons: Fashion and Furniture in the 18th Century" επέτρεψε πιο περίπλοκες και εξεζητημένες στιλιστικές στιγμές.

Getty Images Η Amber Valetta, η Natalia Vodianova και η Linda Evangelista στο Met Gala του 2004 με θέμα "Dangerous Liaisons: Fashion and Furniture in the 18th Century".

Στη διάρκεια αυτών των ετών, εκθέσεις έχουν αφιερωθεί σε συγκεκριμένους σχεδιαστές όπως Yves Saint Laurent, Gianni Versace, Christian Dior, Chanel, Alexander McQueen, Schiaparelli & Prada, αλλά και τις Diana Vreeland και Jacqueline Kennedy (η οποία είχε συν -προεδρεύσει σε παλαιότερα Met Gala).

Getty Images O John Galliano, η Liz Tilberis, η Πριγκίπισσα Diana, η Helene Mercier και ο Bernard Arnault στο Met Gala 1996. Το φόρεμα της Diana είχε σχεδιάσει ο Galliano.

Η Anna Wintour ανέλαβε πρόεδρος το 1995 και έχει τη γενική επίβλεψη για την οργάνωση και την guest list, η οποία προβλέπει τη συμμετοχή 650 με 700 καλεσμένων. Ήταν επίσης αυτή που άλλαξε την ημερομηνία της διεξαγωγής από Δεκέμβριο στην πρώτη Δευτέρα κάθε Μαΐου. Επίσης, διατήρησε το μοντέλο της Vreeland, να καλεί celebrities.

Getty Images O David Bowie και Iman το 1990

H τιμή του εισιτηρίου

Το κόστος για τη συμμετοχή στο mega- fashion event λέγεται ότι πλέον αγγίζει τα 30.000 δολάρια (το άτομο). Ξεκίνησε με εισιτήριο αξίας 50 δολαρίων.

Στη διάρκεια της δεκαετίας των 70s και των 80s, η τιμή αυξήθηκε ραγδαία, ωστόσο παρέμεινε κάτω από 1.000 δολάρια, ωστόσο μέχρι το 1998 έφτασε τα 2.800 δολάρια και τρία χρόνια μετά τα 3.500 δολάρια.

Getty Images H Marie - Chantal Miller και o Valentino Garavani το 2001.

Τη δεκαετία του 2010, το event άρχισε να υποδέχεται ακόμα περισσότερους celebrities και πλέον η παρουσία τους υπερκαλύπτει κάθε άλλη συμμετοχή. Pop icons όπως η Rihanna, η Lady Gaga, η Beyoncé, οι αδελφές Hadid και τα μέλη της οικογένειας Kardashian – Jenner συμμετέχουν, σχεδόν, ανελλιπώς κάθε χρόνο, ενώ style icons όπως η Sarah Jessica Parker και η Kate Moss έχουν γράψει τη δική τους ιστορία με τις εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί δημιουργώντας προσδοκίες για την κάθε επόμενη εμφάνισή τους.

H Sarah Jessica Parker με τον Alexander McQueen στο Met Gala 2006.

Μέχρι το 2016, η τιμή του εισιτηρίου για ένα άτομο έφτασε τα 25.000 δολάρια, ενώ ένα τραπέζι 10 ατόμων μπορεί να κοστίσει ως 250.000 δολάρια, σύμφωνα με το WWD. Συνήθως, είναι οι σχεδιαστές που κλείνουν τραπέζι με καλεσμένους τους celebrities τους οποίους έχουν αναλάβει να ντύσουν. Ωστόσο, οι καλεσμένοι πρέπει να έχουν την απόλυτη έγκριση της Wintour. Κυκλοφορούν, μάλιστα, διάφορες ιστορίες που θέλουν τη "Σιδηρά Κυρία" της Vogue να έχει ...αρνηθεί σε εταιρείες και σπόνσορες που έχουν κλείσει τραπέζι στο gala καλεσμένους τους επειδή δεν πληρούν τα στάνταρντ και τους έχει αντικαταστήσει με άλλους καλεσμένους!

Getty Images H Kate Moss και ο Marc Jacobs το 2009.

Η Gwyneth Paltrow στο Met Gala 1999.

Getty Images H Christy Turlington το 1992.

Το Met Gala σήμερα και οι φωνές που αντιδρούν

Παρά τη φημολογούμενη επιλεκτικότητα της Προέδρου, πολλές είναι οι φωνές που ισχυρίζονται ότι το gala έχει μετατραπεί σε μία "παρέλαση κοστουμιών". Το πιο πρόσφατο σχόλιο έρχεται από τον σχεδιαστή (και συν-προεδρεύων στο gala) Tom Ford, ο οποίος σε συνέντευξή του με την πρώην συντάκτρια του New York Magazine, Amy Odell, για το βιβλίο της Anna: The Biography, που αφορά την Anna Wintour και θα κυκλοφορήσει σύντομα, δήλωσε: "Το μοναδικό πράγμα που εύχομαι να μην είχε συμβεί ήταν το έχει μετατραπεί σε μασκέ πάρτι. Κάποτε ήταν μία βραδιά όπου πολύ κομψοί άνθρωποι φορούσαν πολύ όμορφα ρούχα για να παρακολουθήσουν μία έκθεση...".

Στο ίδιο βιβλίο, ωστόσο, γίνεται αναφορά και στη δυσαρέσκεια της ίδιας της Wintour με τα extravagant outfits των καλεσμένων στο Met Gala, όπου συχνά δεν τους επιτρέπουν να καθίσουν στα τραπέζια τους για να απολαύσουν το δείπνο. Αναφέρεται, μάλιστα, σε συγκεκριμένο διάλογο που είχε η Πρόεδρος του Gala το 2019 με τη φίλη και συνεργάτιδά της, Lisa Love, όταν της ζητούσε επανειλημμένα να πει στην Kim Kardashian να κάτσει στο τραπέζι της. Κάτι, ωστόσο, που δεν επέτρεπε το φόρεμά που είχε επιλέξει για τη βραδιά η σταρ, το custom- made latex φόρεμα του Thierry Mugler.

Getty Images H Kim Kardashian στο Met Gala του 2019.

Κριτική, ωστόσο, πέρα από συγκεκριμένα looks στο κόκκινο χαλί, έχουν δεχτεί και συγκεκριμένες θεματικές όπως η έκθεση του 2015 "China: Through the Looking Glass", αφιερωμένη στην επιρροή της Κίνας στη μόδα της Δύσης, η οποία για πολλούς έθεσε ζήτημα πολιτισμικής οικειοποίησης (cultural appropriation), ενώ τα πυρά δέχτηκαν και οι καλεσμένοι επειδή δεν εμπιστεύτηκαν σχεδιαστές της Κίνας για τις εμφανίσεις τους (την κατάσταση "έσωσε" η εμφάνιση της Rihanna με την πλέον θρυλική χρυσή μακριά ρόμπα της Κινέζας σχεδιάστριας Guo Pei).

Η πιο αμφιλεγόμενη, ωστόσο, έκθεση παραμένει αυτή του 2018 με τον τίτλο "Heavenly Bodies: Fashion & The Catholic Imagination", που εξερευνούσε τη σχέση της θρησκείας, και του Καθολικισμού συγκεκριμένα, με τη μόδα. Οι καλεσμένοι εμφανίστηκαν φορώντας τα πάντα από πολύτιμους σταυρούς, φτερά και φωτοστέφανα μέχρι άμφια, με τη Rihanna να γράφει για μία ακόμα φορά ιστορία φορώντας μία μίτρα κι ενδύματα που παραπέμπουν στην εμφάνιση του Πάπα (ένα look με την υπογραφή του John Galliano για τον οίκο Maison Margiela), ενώ η Katy Perry εμφανίστηκε με τεράστια φτερά αγγέλου.

H Rihanna στο Met Gala του 2018.

Αν και το Βατικανό στήριξε το θέμα αποστέλλοντας 40 κομμάτια από άμφια, παπικές τιάρες και κοσμήματα από τον 18ο έως τον 21ο για να παρουσιαστούν στην έκθεση, πολλοί πιστοί ένιωσαν ότι θίγεται η πίστη τους, ενώ ο Piers Morgan είχε γράψει στη στήλη του στην Daily Mail ότι "το Met Gala ξεπέρασε το όριο και ήταν ξεκάθαρα ασεβές".

Όσο για το Met Gala του 2019, με θέμα "Camp: Notes on Fashion", η Lady Gaga και ο Billy Porter φρόντισαν να κάνουν εντυπωσιακή είσοδο, γράφοντας τη δική τους (και μία νέα) σελίδα στην ιστορία του θεσμού. Η Gaga εμφανίστηκε με 4 διαφορετικά outfits (που αποκαλύφθηκαν το ένα μετά το άλλο), σε σχέδιο του Brandon Maxwell, ενώ ο Porter κατεύφθασε ντυμένος Αιγύπτιος Φαραώ (με look που σχεδίασαν οι The Blonds) ενώ τον κουβαλούσαν πάνω σ' ένα ανάκλιντρο έξι άντρες.

Getty Images O Billy Porter κάνει θεαματική είσοδο στο Met Gala 2019

Fan Fact

To Met Gala έχει αυστηρή πολιτική αναφορικά με τις αναρτήσεις στα social media: απαγορεύονται αυστηρά από τη στιγμή που οι σταρ θα περάσουν το κατώφλι του Μουσείου, έστω κι αν καμιά φορά μπορεί να ξεκλέψουν ένα- δυο στιγμιότυπα. Ωστόσο, οι celebrities βρήκαν το μέρος για να καταφέρουν να βγάζουν κρυφά selfies και αυτό είναι οι ...τουαλέτες! Εκεί δηλαδή που κατέφευγαν παλιά σχεδιαστές, μοντέλα και καλεσμένοι για να καπνίσουν ένα τσιγάρο μέχρι την οριστική απαγόρευση του καπνίσματος σε εσωτερικούς χώρους.

*Με στοιχεία από τα WWD, The Independent, ΜΕΤ