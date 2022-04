Διάσημοι σχεδιαστές και οι μούσες τους | 20 iconic εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Met Gala

Met Gala, Met Ball ή Super Bawl της μόδας. Κάθε χρόνο, η πρώτη Δευτέρα του Μαΐου είναι αφιερωμένη στο event που είναι συνώνυμο της φινέτσας, της αίγλης και του avant garde. Το Met Gala σηματοδοτεί την έναρξη της ετήσιας έκθεσης του Costume Institute του Metropolital Museum of Arts με τις εμφανίσεις που πραγματοποιούν οι καλεσμένοι του στο κόκκινο χαλί να γίνονται αντικείμενο έμπνευσης και θέμα συζήτησης στον παγκόσμιο Τύπο.

Met Gala 2021

Μέχρι πρόσφατα, οι fans του λαμπερού event ανυπομονούσαν για την ανακοίνωση του θέματος που θα έχει το κόκκινο χαλί, ωστόσο η τελευταία χρόνια είχε μία μεγάλη έκπληξη. Το Met Gala 2021 έχει χωριστεί σε δύο μέρη. Το πρώτο πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου, ενώ το δεύτερο μέρος είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα 2 Μαΐου. Όσον αφορά στο θέμα, ο πρωταγωνιστής είναι η αμερικανική μόδα όπου το πρώτο μέρος ήταν αφιερωμένο στους σύγχρονους Αμερικανούς σχεδιαστές του 20ου και 21ου αιώνα, ενώ το δεύτερο φέρει τον τίτλο "In America: An Anthology of Fashion" και δίνει έμφαση στα 300 χρόνια αμερικανικής μόδας μέσα από καθημερινές ιστορίες και διηγήσεις που επικεντρώνονται σε ζητήματα φυλής, φύλων και υλισμού.

Power Duos στο κόκκινο χαλί του Met Gala

Ο βασικότερος λόγος που τόσο οι σχεδιαστές όσο και οι celebrities αγαπούν το Met Gala είναι επειδή η μόδα αντιμετωπίζεται ως μορφή τέχνης. Ανάλογα με το θέμα, ο κάθε δημιουργός μπορεί να οραματιστεί και να δημιουργήσει τα πιο εντυπωσιακά, statement και avant garde looks. Συχνά μάλιστα, εκτός από την εκάστοτε θεματική, οι σχεδιαστές εμπνέονται από τις μούσες τους. Άλλωστε, η βιομηχανία της μόδας είναι γεμάτη από power duos που αποτελούνται από σχεδιαστές και μοντέλα ή καλλιτέχνες που έγραψαν ιστορία στον κόσμο του ενδύματος.

Μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Alexander McQueen και η μούσα του, Sarah Jessica Parker. Ο σχεδιαστής φόρεσε ένα καρό κιλτ και η μούσα του ένα φόρεμα από το ίδιο μοτίβο. Η εν λόγω κοινή εμφάνιση του "ζευγαριού” στο Met Gala του 2006 έμεινε στην ιστορία και για έναν ακόμα σημαντικό λόγο, αφού ήταν η πρώτη και τελευταία εμφάνιση του ταλαντούχου σχεδιαστή που έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2010. Εξίσου αξιομνημόνευτη είναι η πρώτη εμφάνιση της Naomi Campbell στο κόκκινο χαλί του Met Gala του 1995. Το top model των 90s εμφανίστηκε έχοντας στο πλευρό της και φορώντας δημιουργία του Gianni Versace. Την ίδια χρονιά, η Kate Moss τίμησε το θέμα του γκαλά, που ήταν η Haute Couture, επιλέγοντας ένα minimal φόρεμα σε pastel τόνο διά χειρός Calvin Klein. Φυσικά, το μοντέλο περπάτησε το red carpet μαζί με τον σχεδιαστή, γράφοντας ιστορία.

Ο Halston και η Bianca Jagger, η Cher και ο Bob Mackie, ο John Galliano και η Chalize Theron, ο Karl Lagerfeld και η Blake Lively, η Madonna και ο Jean Paul Gaultier είναι μερικά ακόμα από τα power duos της μόδας που πραγματοποίησαν τις πιο iconic εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Met Gala.

Οι σχεδιαστές και οι μούσες τους που έγραψαν ιστορία στο Met Gala