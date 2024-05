Τα everyday σανδάλια που θα φοράτε με όλα σας τα looks φέτος το καλοκαίρι

Η αντίστροφη μέτρηση για το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει και μία από τις συλλογές στη ντουλάπα μας που χρειάζεται άμεσα ανανέωση είναι τα παπούτσια που φοράμε καθημερινά. Τα σανδάλια, ιδίως τα φλατ σανδάλια ή εκείνα με χαμηλό τακούνι, αποτελούν την πρώτη επιλογή μας σε everyday shoes, καθώς συνδυάζουν μοναδικά την άνεση με την κομψότητα. Τα σανδάλια του καλοκαιριού έχουν επιπλέον το πλεονέκτημα ότι μπορούν να συνδυαστούν με όλα σχεδόν τα κομμάτια της γκαρνταρόμπας μας για το καλοκαίρι. Ποια ζευγάρια, ωστόσο, να επιλέξετε για τη φετινή σεζόν;

Τα everyday σανδάλια για το Καλοκαίρι 2024

Slides, mules, dad sandals, thong / capri sandals είναι λέξεις που κυριαρχούν στο λεξιλόγιο κάθε fashionistas το καλοκαίρι. Σανδάλια και πέδιλα στις πιο μίνιμαλ, άνετες και ξεκούραστες γραμμές γίνονται η εύκολη επιλογή για να ολοκληρώσουν τα looks μας και να κρατήσουν κομψές από το πρωί ως το βράδυ. Ζευγάρια όπως τα LV Sunset Flat Comfort mules της Louis Vuitton ή τα Moritz του Gucci, που έρχονται φέτος σε εκδοχή raffia, θα προσφέρουν ένα casual και relaxed αέρα στα looks, ενώ slides όπως τα Dway του Dior, σε denim cotton, ή τα VLogo του Valentino, με διακοσμητικά κρυσταλλάκια, συνδυάζονται άριστα με τα πιο κομψά καθημερινά σύνολα σας. Thong sandals όπως αυτά της συλλογής Saint Laurent υπόσχονται αύρα jet-setter στο urban στιλ σας, ενώ πέδιλα με πολύ χαμηλό τακούνι, όπως αυτά της συλλογής Sam Edelman, γίνονται ιδανικά και για τα looks του γραφείου.

