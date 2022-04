Το dress code του Met Gala 2022 υπόσχεται ενδιαφέρουσες εμφανίσεις

Έφτασε η στιγμή για το μεγαλύτερο fashion event της χρονιάς, το MET Gala του 2022. Στο δεύτερο αυτό σκέλος του- το πρώτο πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021- εστιάζει στην εξέλιξη του αμερικανικού στιλ από τον 19ο αιώνα μέχρι και τα τέλη του 20ου αιώνα, κι έχει τον τίτλο "In America: An Anthology of Fashion". Το θέμα της έκθεσης, που θα κάνει εγκαίνια στις 7 Μαΐου, είναι αυτός που χαρίζει την έμπνευση για το dress code του φετινού Gala, που θα πραγματοποιηθεί στη Δευτέρα 2 Μαΐου στο Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης ,και αυτό είναι το "Gilded Glamour and White Tie".

Το "Gilded Glamour" αποτελεί σαφή αναφορά στην "Gilded Age", την εποχή της μεγάλης οικονομικής άνθισης που γνώρισαν οι Η.Π.Α στα τέλη του 19ου αιώνα (από το 1870 έως το 1900). Αναφορικά με το στιλ της εποχής, όπως θα δηλώσει η επιμελήτρια Kate Strasdin, "ήταν υπερβολικό, με πολλή έντονη διακόσμηση, πολύ αυστηρά δομημένο".

Στη διάρκεια των 30 ετών της "Gilded Age", η αμερικανική οικονομία γνώρισε μία ταχύτατη ανάπτυξη με τους βιομηχάνους και επενδυτής της εποχής να βλέπουν τις περιουσίες τους να εκτοξεύονται σε απίθανα μεγέθη χάρη στη αδιάκοπη επέκταση και ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου, των εργοστασίων και των αστικών περιοχών. Το ίδιο και τα μεροκάματα των εργατών, που εκείνη την εποχή ήταν μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα στην Ευρώπη. Οι πλούσιες οικογένειες της Αμερικής, ιδίως αυτές στη Νέα Υόρκη, δημιούργησαν μία ελίτ που ο πλούσιος τρόπος ζωής της αποτυπώθηκε και στον τρόπο που ντύνονταν τα μέλη της.

Για τους εκπροσώπους, λοιπόν, της νεοϋορκέζικης ελίτ, η μόδα ήταν έντονα μαξιμαλιστική: δαντέλες, κρύσταλλοι και φτερά φρόντισαν να αποτυπώσουν τον πλούτο και την πολυτέλεια στις ενδυμασίες τους, ενώ τα φορέματα των γυναικών ήταν ενισχυμένα με περίπλοκα στελέχη όπως κορσέδες, ενισχυμένες βάτες, τουρνούρες (το φούσκωμα στο πίσω μέρος της φούστας), κρινολίνα, ακόμα και ελατήρια, ώστε να επιτευχθεί η απόλυτη δομή, το τέλειο σχήμα. Η ίδια "επισημότητα" διακρίνει και το ντύσιμο των ανδρών, με το tuxedo που μόλις είχε κάνει την εμφάνισή του (στα 1880s), να αποτελεί βασική επιλογή σε ένδυμα για τους άνδρες της υψηλής κοινωνίας.

Το ντύσιμο εκείνη την εποχή λειτουργούσε ως σύμβολο status και οι δημιουργίες της υψηλής ραπτικής έπαιζαν καθοριστικό ρόλο σ' αυτό. Οι κυρίες της υψηλής κοινωνίας συχνά έπρεπε να παραγγείλουν τα σύνολά τους από το Παρίσι , όπου την εποχή εκείνη δούλευαν στα ατελιέ τους κάποιοι από τους πρωτοπόρους της Haute Couture, όπως οι Charles Worth, Jacques Doucet, Paul Poiret και Madame Jeanne Paquin. Οι Αμερικανοί σχεδιαστές θα αδράξουν την ευκαιρία τους να βγουν στο προσκήνιο της υψηλής ραπτικής λίγο αργότερα, όταν ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1918) θα διακόψει τις προμήθειες προϊόντων από την Ευρώπη.

Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, το θέμα του dress code "Gilded Glamour and White Tie" είναι μια τεράστια ευκαιρία για τους σχεδιαστές να αφήσουν τη δημιουργική τους φαντασία να δράσει. Ήδη, κομμάτια- ιδίως, οι κορσέδες- της συγκεκριμένης περιόδου, που χρονικά συνέπεσε με τα μέσα της Βικτοριανής εποχής στη Μεγάλη Βρετανία και την Belle Époque στη Γαλλία, έχουν επιστρέψει στις τάσεις μόδας, εν μέρη χάρη και στην αναβίωση τη εποχής μέσα από επιτυχημένες σειρές όπως το "Bridgerton" ή το "The Gilded Age".

Απομένει, λοιπόν, να δούμε τι έχουν ετοιμάσει οι σχεδιαστές για τις μούσες τους και πόσο επιτηδευμένο και ...χρυσό θα είναι το κόκκινο χαλί του Met Gala 2022.

Splash News / Ideal Images Στιγμιότυπο από τη σειρά "The Gilded Age"

*Με στοιχεία από το CNN