Όταν η Marilyn Monroe συνάντησε τη βασίλισσα Ελισάβετ

Η συνάντηση της Marilyn Monroe με τη βασίλισσα Ελισάβετ τον Οκτώβριο του 1956 δεν αποτελεί μυστικό, ωστόσο μία νέα βιογραφία δίνει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό που μέχρι σήμερα αποτελεί μία απίθανη σελίδα της ιστορίας.

Ειδικότερα, η Monroe βρισκόταν στο Λονδίνο για τα γυρίσματα της ταινίας "The Sleeping Prince", όταν μία πρόσκληση έφτασε στα χέρια της για μία επίσημη συνάντηση με τη βασίλισσα Ελισάβετ στο Empire Theatre, για την προβολή της ταινίας "The Battle of the River Plate". Όπως αναφέρεται στο βιβλίο, "When Marilyn Met the Queen: Marilyn Monroe's Life in England", την ημέρα εκείνη η Monroe ούτε που σκέφτηκε να πάει για το γύρισμα της ταινίας, από τη στιγμή που το μυαλό της βρισκόταν στην περίφημη βραδινή συνάντηση. Αυτό μεταφραζόταν σε ώρες προετοιμασίας μαζί με τον κομμωτή Gordon Bond για το χτένισμά της, αλλά και για το μακιγιάζ της, δεδομένου ότι το event αυτό θα φιγουράριζε σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Η οδηγία ήταν οι γυναίκες που θα παραβρεθούν να ντυθούν συντηρητικά, κάτι που φυσικά η Monroe δεν ακολούθησε, επιλέγοντας να φορέσει ένα χρυσό λαμέ φόρεμα, με αποκαλυπτικό ντεκολτέ, το οποίο συνδύασε με μία ασορτί κάπα και μία τσάντα. Η ίδια συνοδεύτηκε από τον σύζυγό της, Arthur Miller, ενώ η ανακούφιση του σοφέρ όταν την είδε να κατεβαίνει ήταν μεγάλη καθώς η οδηγία ήταν να φτάσει πριν από την άφιξη της βασίλισσας Ελισάβετ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, με το που πάτησε το πόδι της στην είσοδο του σινεμά, βγαίνοντας από το αυτοκίνητο, κόσμος περίμενε για να δει από κοντά τη "βασίλισσα" του Hollywood μαζί με την πραγματική βασίλισσα της Αγγλίας, παρά το κρύο που είχε. Οι παρευρισκόμενοι φώναζαν το όνομά της, οι φωτογράφοι πατούσαν μανιασμένα το κλικ της μηχανής τους, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούσαν με δυσκολία να συγκρατήσουν το κοινό.

Μόλις πέρασε την είσοδο του ιστορικού κτιρίου, η ηθοποιός περιπλανήθηκε στον χώρο, βγάζοντας την κάπα της. Τότε ήταν που τα φλας των φωτογράφων πήραν φωτιά, με τους παρευρισκομένους να την κοιτούν επίμονα. Η ίδια κατευθύνθηκε προς την ουρά των διασήμων, οι οποίοι θα συναντούσαν τη βασίλισσα, ενώ το κοινό προχώρησε στην αίθουσα για να βρει τη θέση του για την προβολή της ταινίας.

Ανάμεσα στη Marilyn περίμεναν και οι ηθοποιοί Victor Mature και Anthony Quayle, ενώ πολλοί ακόμα από το enfant gate του παγκόσμιου σινεμά όπως οι Brigitte Bardot, Peter Finch, Norman Wisdom, Anita Ekberg, Vera-Ellen, Sylvia Syms, John Gregson, Mary Ure και η Joan Crawford ανέμεναν την άφιξη της βασίλισσας. Τότε ήταν που η βασίλισσα Ελισάβετ κατέφθασε με την αδερφή της, πριγκίπισσα Μαργαρίτα, χωρίς τον πρίγκιπα Φίλιππο, ο οποίος βρισκόταν σε ένα 4μηνο θαλάσσιο ταξίδι με τη βασιλική θαλαμηγό Britannia.

Η βασίλισσα Ελισάβετ μπαίνοντας στο Empire Theatre, εντυπωσίασε με τη μαύρη της τουαλέτα και τη διαμαντένια τιάρα της, ενώ αμέσως συναντήθηκε πρώτα με τον γενικό διευθυντή του Empire, Charles Penley και τον Πρόεδρο του οργανισμού Cinematograph Trade Benevolent Fund, Reginald Bromhead, ο οποίος τη γνώρισε στους διάσημους καλεσμένους. Μέχρι η βασίλισσα να φτάσει προς το μέρος της, η Monroe κοιτούσε αγχωμένα, περιμένοντας τη σειρά της. Όταν επιτέλους έφτασαν σε εκείνη, η βασίλισσα Ελισάβετ τής έριξε ένα γρήγορο βλέμμα, τη χαιρέτησε ενώ η Monroe υποκλίθηκε. Οι δυο τους συζήτησαν για αρκετά λεπτά, καλύπτοντας διάφορα θέματα, όπως το γεγονός πως ήταν γειτόνισσες στην περιοχή του Windsor. "Το λατρεύουμε. Όσο έχουμε την άδεια, ο σύζυγός μου και εγώ πάμε για ποδηλατάδα στο Great Park", ακούστηκε να λέει στη βασίλισσα.

Στη συνέχεια, αφού η Ελισάβετ αποφάσισε να προχωρήσει με τη σειρά, η Monroe είχε την ευκαιρία να γνωρίσει επίσης την πριγκίπισσα Μαργαρίτα, περνώντας από την ίδια διαδικασία, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει πως στενοχωριέται που σε λίγες ημέρες θα χρειαστεί να φύγει από την Αγγλία.

Μόλις η βασίλισσα ολοκλήρωσε τις συναντήσεις, θα πήγαινε να καθίσει στη θέση της για την προβολή της ταινίας. Στη συνέχεια, οι επίτιμοι καλεσμένοι της θα έπρεπε να βρεθούν στη σκηνή, τη στιγμή που άκουγαν το όνομά τους, ώστε να υποκλιθούν ξανά, ένας προς έναν. Ωστόσο, επειδή η Monroe δεν είχε παραβρεθεί στις πρόβες, δεν ήξερε τι να κάνει, με αποτέλεσμα να έχει πολύ άγχος. Η ίδια πανικοβλήθηκε και ρωτούσε συνεχώς τους διπλανούς της τι έπρεπε να κάνει. Εν τέλει, βγήκε στη σκηνή, παρά το άγχος της, και χαιρέτησε το κοινό, που ζητωκραύγασε με το που την είδε.

Μόλις η ηθοποιός εξήλθε του θεάτρου ήταν αρκετά ενθουσιασμένη, παρά το άγχος της. "Η βασίλισσα είναι πολύ ζεστή. Ακτινοβολεί γλυκύτητα", είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους, αποκαλύπτοντας το τι συζήτησαν. Η ίδια φάνηκε να έχει αυτοπεποίθηση σε αντίθεση με τους υπόλοιπους συναδέλρφους της, οι οποίοι μιλώντας με τους δημοσιογράφους δεν μπορούσαν να θυμηθούν ούτε λεπτό από τη συνάντηση με τη βασίλισσα, καθώς τους είχε καταβάλλει το άγχος.