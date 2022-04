The Mystery of Marilyn Monroe | Το νέο ντοκιμαντέρ για τον ανεξιχνίαστο θάνατο της σταρ του Hollywood

Εξήντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον θάνατο της Marilyn Monroe, που γέννησε πολλά ερωτηματικά, αφού δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν πιστεύουν πως η σταρ του Hollywood έφυγε από τη ζωή εξαιτίας υπερβολικής δόσης ηρεμιστικών χαπιών. Και αυτό είναι το ερώτημα που θίγει το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, "The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes", το ποιος σκότωσε το sex symbol της δεκαετίας του '50, αν δεν μιλάμε για αυτοκτονία.

Και δεν είναι περίεργο ότι 60 χρόνια μετά ασχολούμαστε ακόμα με την σταρ, η οποία παρά την απουσία της εξακολουθεί να θεωρείται "χρυσωρυχείο" για την εταιρεία που εισπράττει τα έσοδα και διατηρεί τα δικαιώματα των ταινιών και των ιδιοκτησιών της.

Και όσο ο θρύλος για την ίδια εξακολουθεί να ζει και να βασιλεύει, το ίδιο συμβαίνει και με τα ερωτηματικά που συνοδεύουν τον θάνατό της, που συνέβη στις 5 Αυγούστου του 1962. Πιο αναλυτικά, στο ντοκιμαντέρ ακούγονται κασέτες από συνομιλίες σχετικά με την υπόθεση. "Δεν μπορώ να πω τίποτα. Και τα ήξερα όλα", ακούγεται μία φωνή στην εισαγωγή του trailer, που μόλις κυκλοφόρησε.

Όπως βλέπουμε από τα στιγμιότυπα, όλες οι φήμες και οι θεωρίες συνωμοσίες πέφτουν στο τραπέζι, ακόμα και η σχέση της ηθοποιού με τον JFK και τον αδερφό του, Robert, αλλά και η εμπλοκή του FBI.

Σύμφωνα με το trailer, το ντοκιμαντέρ θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Απριλίου, με την Emma Cooper να έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία. Το "The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes" δεν είναι το μόνο πρότζεκτ του Netflix σχετικά με τη Monroe. Ειδικότερα, η νέα ταινία "Blonde" με πρωταγωνίστρια την Ana de Armas πρόκειται να κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα μέσα στο 2022, τα γυρίσματα της οποίας είναι ήδη σε εξέλιξη.

Παρακολουθήστε το trailer του ντοκιμαντέρ: