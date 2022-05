Angela Lansbury | Η θρυλική σταρ του 'Murder, She Wrote' θα τιμηθεί με βραβείο Tony

Η βραβευμένη με πέντε βραβεία Tony ηθοποιός, Angela Lansbury, θα πάρει το τιμητικό βραβείο Tony για τη συνολική συνεισφορά της στην τέχνη στην τελετή απονομής των βραβείων που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου.

Η 96χρονη σταρ που αγαπήσαμε μέσα από τη δημοφιλή σειρά 'Murder, She Wrote”, γνωστό ως 'H συγγραφέας ντετέκτιβ', τιμάται για την πολυετή καριέρα της στην 75η τελετή των βραβείων Tony όπως ανακοινώθηκε στα social media. Η ηθοποιός συμμετείχε σε μεγάλες θεατρικές παραγωγές ενώ είχε πρωταγωνιστήσει και στο 'Mame and Mrs. Lovett' του 1966 και το 'Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street' του 1979. Ο ρόλος της στο 'Blithe Spirit' του 2009 της είχε χαρίσει το πέμπτο της βραβείο Tony.

Η φετινή τελετή απονομής των βραβείων θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης και θα διαρκέσει περίπου μια ώρα. Τα θεατρικά βραβεία θεωρούνται τα αντίστοιχα Emmy για την τηλεόραση αλλά και τα κινηματογραφικά Όσκαρ. Στην κορυφαία κατηγορία του Καλύτερου Μιούζικαλ φέτος έχουν πάρει υποψηφιότητες τα "Girl From the North Country”, "MJ The Musical”, "Mr. Saturday Nigh"t, 'Paradise Square”, "SIX: The Musical” και "A Strange Loop”.

Παρουσιάστρια φέτος θα είναι η Ariana DeBose που κέρδισε ένα Όσκαρ για την ερμηνεία της στο 'West Side Story' και θεωρείται αγαπητή καλλιτέχνης στην κοινότητα του Brοadway. "Νιώθω μεγάλη τιμή που θα γιορτάσω 75 χρόνια αριστείας στο θέατρο, αλλά και κυρίως κάθε μέλος αυτής της κοινότητας που φρόντισαν ώστε τα φώτα του Broadway να έχουν την ευκαιρία να λάμψουν και πάλι”, δήλωσε η ηθοποιός.