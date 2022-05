Clint Eastwood – Sondra Locke | Η δικαστική διαμάχη που είχε συνταράξει το Hollywood πριν την Amber Heard και τον Johnny Depp

Μια ξανθιά ηθοποιός που δεν θεωρείται από τα μεγάλα ονόμα του Hollywood έρχεται αντιμέτωπη στις δικαστικές αίθουσες με ένα ισχυρό, καταξιωμένο και πολύ δημοφιλή σταρ. Η δικαστική διαμάχη του Johnny Depp και της Amber Heard θύμισε σε πολλούς αυτή που πριν μερικά χρόνια είχα πάλι ταράξει το Hollywood, ανάμεσα στον Clint Eastwood και την Sondra Locke.

Το 1989 η Locke που είχε σχέση με τον Clint Eastwood επί 13 χρόνια για να διεκδικήσει διατροφή μετά τον χωρισμό τους και οι εφημερίδες της εποχής δεν άφησαν καμιά λεπτομέρεια της δίκης να περάσει απαρατήρητη. Το χρυσό ζευγάρι, τότε, του Hollywood είχε έναν άσχημο χωρισμό με την Locke να δηλώνει ότι ο σταρ την χώρισε επειδή "δεν ήταν στην κορυφή των box office πια” σύμφωνα με τον βιογράφο Patrick McGilligan. Οι κατηγορίες, όπως και στην περίπτωση της Heard, ήταν πολλές και περιλάμβαναν κακοποίηση αλλά και παγίδευση με κοριό των συνομιλιών της.

Η δίκη του Eastwood και της Locke είχε γίνει σε μια εποχή που δεν υπήρχαν πολλά tabloids που κάλυπταν τέτοιες υποθέσεις ενώ και η απουσία των social media δεν επέτρεπε πολλές λεπτομέρειες να διαδοθούν τόσο γρήγορα και με τέτοιο βαθμό στον κόσμο. Η δίκη των δύο ηθοποιών είχε διάρκεια 19 μηνών ενώ η Locke κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έμαθε ότι έχει καρκίνο του μαστού.

Η Locke είχε πει στο δικαστήριο ότι θέλει να κρατήσει τον Eastwood μακριά από το σπίτι όπου έμεναν στο Bel-Air γιατί "ξέρω ότι έχει κακή διάθεση και πολλές φορές ήταν κακοποιητικός εναντίον μου”, ισχυρισμούς που ο σταρ είχε αρνηθεί. Τότε, όμως, και παρά το γεγονός ότι η Locke δήλωνε ότι η καριέρα της έχει καταστραφεί επειδή κινήθηκε νομικά εναντίον του ισχυρού ηθοποιού, κανείς δεν έδινε σημασία στις καταγγελίες περί κακοποίησης.

Αυτό που ενδιέφερε τις εφημερίδες, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Vanity Fair, ήταν τα χρήματα. Η Locke ζητούσε διατροφή ενώ δεν ήταν παντρεμένη με τον Eastwood και στην πραγματικότητα εξακολουθούσε να είναι παντρεμένη με τον παιδικό της φίλο, Gordon Anderson, που ήταν ομοφυλόφιλος και με τον οποίο είχαν πλατωνική σχέση. Οι εφημερίδες την αποκαλούσαν προικοθήρα όχι μόνο κατά τη διάρκεια της δίκης αλλά και αργότερα όταν το 2018 πέθανε σε ηλικία 74 ετών από καρδιακή ανακοπή. Στις αρχές του '90, όμως, υπήρχε μια μεγάλη κοινωνική συζήτηση- όπως γίνεται σήμερα με το #MeToo- για τη στρατηγική των media να κατηγορούν πάντα το θύμα καταπιέζοντας έτσι τις γυναίκες που συχνά χαρακτηρίζονταν ως προικοθήρες που θέλουν να αρπάξουν τα χρήματα από σκληρά εργαζόμενους άντρες.

Getty Images

Η περίπτωση της Locke, όμως, δεν φαίνεται να ήταν τέτοια. Η ηθοποιός δεν ήταν απλά μια στάρλετ του Hollywood, αλλά είχε μια καλλιτεχνική πορεία εργαζόμενη ως σκηνοθέτις, παραγωγός αλλά και τραγουδίστρια. Το 1986 είχε σκηνοθετήσει ένα θρίλερ-κομεντί με τίτλο 'Ratboy' που είχε λάβει πολύ καλές κριτικές στην Αμερική αλλά και στη Γαλλία. Πολύ πριν γνωρίσει τον Eastwood, μάλιστα, είχε λάβει μια υποψηφιότητα για Όσκαρ στη κατηγορία Καλύτερου β΄Γυναικείου Ρόλου για το 'The Heart is a Lonely Hunter'. Όσο για την ερμηνεία του Eastwood στο 'Every Way But Loose' που θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις πιο εμπορικές ταινίες του, πολλοί κριτικοί πιστεύουν ότι οφείλεται στη χημεία που είχε με την Locke μπροστά στον φακό.

Ο Eastwood και η Locke είχαν γνωριστεί το 1975 στα γυρίσματα της ταινίας 'The Outlaw Josey Wales' όταν εκείνος ήταν ακόμα παντρεμένος με την Maggie Johnson. Όπως είχε γράψει η Locke στην αυτοβιογραφία της. Η έλξη που ένιωσε για τον Eastwood ήταν άμεση και πολύ δυνατή. Εκείνος της τραγουδούσε συχνά "με έκανες μονογαμικό”, όπως είχε αναφέρει η ίδια. Αυτό φυσικά δεν τον εμπόδισε από το να είναι άπιστος πολλές φορές, αλλά και να κάνει και δύο παιδιά με την Jacvelyn Reeves, ενώ ήταν ακόμα με την Locke.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Locke είχε καταθέσει ότι ο Eastwood την είχε αναγκάσει να κάνει δύο αμβλώσεις αλλά και απολίνωση σαλπίγγων για να μην μπορεί να κάνει παιδιά, ισχυρισμούς που ο ηθοποιός αρνήθηκε. Οι δύο ηθοποιοί τελικά συμβιβάστηκαν με τον Eastwood να υπογράφει μια συμφωνία 1.5 εκατομμυρίων δολαρίων για να εργάζεται η Locke στην Warner Brothers με αντάλλαγμα να ακυρώσει την αίτηση για διατροφή. Παρά τη συμφωνία, η Locke αργότερα δήλωσε ότι τουλάχιστον 30 από τα projects που πρότεινε στο στούντιο απορρίφτηκαν με αποτέλεσμα να κάνει ξανά μήνυση στον Eastwood για παραβίαση συμβολαίου και απάτη.