Πριγκίπισσα Ευγενία | Μετακομίζει με τον Jack Brooksbank στην Πορτογαλία

Η πριγκίπισσα Ευγενία και ο σύζυγός της, Jack Brooksbank, ετοιμάζονται για ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους. Το ζευγάρι θα μετακομίσει σύντομα στην Πορτογαλία εξαιτίας της νέας δουλειάς που αναλαμβάνει ο Jack εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.

Η εγγονή της βασίλισσας Ελισάβετ θα μοιράζει τον χρόνο της, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Αγγλία αφού ο Brooksbank με τον οποίο είχε παντρευτεί το 2018 και έχει αποκτήσει τον 1 έτους August, ξεκινά μια νέα συνεργασία με τον μεγιστάνα Mike Meldman, έναν από τους επιχειρηματικούς συνεργάτες του George Clooney.

H 32χρονη Ευγενία αυτή την περίοδο εργάζεται ως διευθύντρια στην γκαλερί Hauser & Wirth του Λονδίνου αλλά όπως αναφέρει η εφημερίδα 'The Telegraph' το ζευγάρι είναι ενθουσιασμένο με την μετακόμιση. Η πριγκίπισσα, εξάλλου, έχει ζήσει και στο παρελθόν εκτός Ηνωμένου Βασιλείου αφού πέρασε δύο χρόνια στη Νέα Υόρκη δουλεύοντας στον online οίκο δημοπρασιών, Paddle 8.

Το ζευγάρι μένει προς το παρόν στο Frogmore Cottage, το σπίτι του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle, από τότε που ο δούκας και η δούκισσα του Sussex μετακόμισαν στην Αμερική. Η Ευγενία και ο Harry είχαν, εξάλλου, πάντα πολύ στενές σχέσεις αφού πέρα από το γεγονός ότι είναι ξαδέλφια ταιριάζουν πολύ σαν χαρακτήρες. "Από όλα τα εγγόνια της βασίλισσας, ο Harry και η Ευγενία έχουν μία από τις πιο φυσικές σχέσεις. Όπως ο Harry, έτσι και η Ευγενία είναι πιστή, ειλικρινής και πολύ διασκεδαστική. Οι δύο τους έχουν διασκεδάσει πολλές φορές μαζί στο Λονδίνο” ανέφερε το βιβλίο 'Fimnding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family'.