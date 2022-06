Cynthia Nixon | Το όριο που δεν θα ήθελε να ξεπεράσει ποτέ η Miranda στο 'And Just Like That'

Η Cynthia Nixon, η ηθοποιός που υποδύεται την Miranda Hobbes στη δημοφιλή σειρά του ΗΒΟ 'And Just Like That' δήλωσε ότι δεν της έκανε καμιά εντύπωση- αντίθετα με τους fans- το γεγονός ότι ο χαρακτήρας της ξεκίνησε μια ομοφυλοφιλική σχέση στο σίκουελ του Sex and the City.

Όπως είπε σε συνέντευξή της στο περιοδικό Variety, όμως υπάρχει ένα όριο που δεν θα ήθελε ποτέ να ξεπεράσει η Miranda. Όταν συζητούσε ακόμα το σενάριο με τον δημιουργό της σειράς Michael Patrick King για την απόφαση της Miranda να βγει από τον γάμο της με τον Steve, εκείνη είχε πει "ναι γιατί όχι; Εάν προσπαθούμε να δείξουμε διαφορετικά πράγματα και να δείξουμε διαφορετικούς κόσμους και διαφορετικές πτυχές αυτών των χαρακτήρων, γιατί να μην κάνουμε αυτό;”.

Η Nixon είχε ανακοινώσει το 2004 ότι είναι ομοφυλόφιλη δεν ήθελε αρχικά η Miranda να απατήσει τον Steve με την καθηγήτρια Nya Wallace αλλά όταν μπήκε στην πλοκή η non-binary κωμικός Che Diaz τότε τα πράγματα άλλαξαν. "Γνωρίζω ότι ξεπερνάμε πολλά όρια για τα οποία ο κόσμος έχει πολλές απόψεις αλλά εγώ το όριο που δεν θα ήθελα να ξεπεράσει η Miranda θα ήταν να βγαίνει με την καθηγήτρια της. Αυτό δεν θα ήταν σωστό για μένα”.

Όπως είπε η ηθοποιός, δεν την σόκαραν οι αλλαγές που είδε στον χαρακτήρα της Miranda: "Παρά το γεγονός ότι ενδιαφερόταν μόνο για άντρες, πιστεύω ότι η Miranda είχε πολλές λεσβιακές ιδιότητες. Και σκέφτομαι για πολλές ομοφυλόφιλες γυναίκες, δεν είχαμε καμία στη σειρά. Αλλά ήταν εκεί για αυτές που δεν είχαμε. Η Miranda πάντα καταπιανόταν με την εξουσία, τη γυναικεία εξουσία απέναντι στην αντρική και για τις γυναίκες που δεν παίρνουν αυτό που τους αξίζει. Κι αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα για τις ομοφυλόφιλες γυναίκες. Πιστεύω το να μην χρειάζεται να είμαστε κάτω από το δάχτυλο των αντρών ήταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που σου προσφέρει το να είσαι με μια άλλη γυναίκα”.