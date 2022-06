Sarah Jessica Parker | Εξηγεί για πρώτη φορά γιατί η σχέση της με την Kim Cattrall είναι "τόσο επώδυνη"

Η Sarah Jessica Parker δεν είχε αρνηθεί ποτέ ότι η σχέση της με την συμπρωταγωνίστριά της στο Sex and The City, Kim Cattrall, δεν ήταν καλή, όμως δεν είχε μιλήσει ποτέ μέχρι τώρα ξεκάθαρα για τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτό.

Σε μια νέα συνέντευξή της στο podcast του The Hollywood Reporter, η ηθοποιός εξήγησε γιατί η Cattrall δεν συμμετείχε στο 'And Just Like That' αλλά και γιατί η σχέση της μαζί της είναι "πολύ επώδυνη” όπως την χαρακτήρισε.

"Είναι πολύ απλό, ξέρετε. Θα είμαι όσο ξεκάθαρη γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο να μιλάω για την κατάσταση με την Kim γιατί ήμουν πολύ προσεχτική ώστε να μην πω κάτι που θα είναι δυσάρεστο” είπε και πρόσθεσε πως όλα πήγαιναν καλά μεταξύ τους όσο γύριζαν τη δημοφιλή σειρά αλλά και τις δύο πρώτες ταινίες Sex and the City.

Σύμφωνα με την Parker, αυτό που οδήγησε σε ρήξη τη σχέση τους ήταν οι απαιτήσεις που είχε η Cattrall για την τρίτη ταινία, γεγονός που οδήγησε και τους συντελεστές να μην πραγματοποιήσουν την ταινία. "Δεν ένιωθαν άνετα να συμφωνήσουν με αυτά που απαιτούσε εκείνη και τελικά δεν κάναμε την ταινία γιατί δεν θέλαμε να την κάνουμε χωρίς εκείνη. Και το στούντιο δεν ήθελε να το κάνει, οπότε τα σχέδια χάλασαν”, είπε.

"Δεν είπε όχι στην ταινία. Το στούντιο είπε όχι στην ταινία, κάτι που συμβαίνει”, σημείωσε η σταρ. Όπως είχε πει η Cattrall σε παλιότερη συνέντευξή της, ο λόγος που είχε απαιτήσεις σχετικά με την τρίτη ταινία ήταν ότι δεν της άρεσε η πλοκή που αφορούσε τον χαρακτήρα της. Στην ταινία η Samantha θα λάμβανε στο κινητό της ακατάλληλες φωτογραφίες από τον 14χρονο γιο της Miranda, Brady, μια εξέλιξη που δεν άρεσε καθόλου στην ηθοποιό.

Η Parker παραδέχτηκε ότι κανείς δεν πρότεινε στην Cattrall να επιστρέψει για το 'And Just Like That' γιατί "είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν ήταν κάτι που ήθελε και δεν ήταν άνετο για κανέναν από εμάς”. Αυτό, όπως είπε, δεν σημαίνει ότι την παραγκώνισαν "απλά μάθαμε. Πρέπει να ακούς κάποιον και εάν δημοσίως μιλούν για κάτι και δείχνουν ότι είναι κάπου που θέλουν να είναι, ή έχουν ένα ρόλο που θέλουν να παίξουν και σε ένα περιβάλλον που θέλουν, φτάνεις σε ένα σημείο που λες 'το ακούω αυτό'”.

Στο παρελθόν η Cattrall είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η Parker μαζί με την Cynthia Nixon και την Kristin Davis είχαν το δικό τους "παρεάκι” και πως η Parker δεν ήταν πολύ φιλική μαζί της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς. Η Parker απάντησε σε αυτούς τους ισχυρισμούς, λέγοντας πως "πέρασα πολλά χρόνια δουλεύοντας ώστε να είμαι κόσμια με όλους στα γυρίσματα, να φροντίζω τους ανθρώπους, να είμαι υπεύθυνη τόσο με τους εργοδότες μου όσο και για όσους έχω ευθύνη ως παραγωγός της σειράς. Και δεν υπάρχει κανείς που έχει μιλήσει έτσι για μένα οπότε αυτό είναι πολύ επώδυνο”.

Η ηθοποιός τόνισε ότι δεν έχει καυγαδίσει ποτέ με την Cattrall απλά πρόκειται για μια απομάκρυνση από τη φιλία τους, όπως έγινε περίπου και στην πλοκή της νέας σειράς: "Δεν υπήρχε καμιά δημόσια διαφωνία, κατηγορίες ή συζητήσεις από μένα ή κάποιον άλλον εκ μέρους μου. Δεν θα το έκανα. Δεν θα το έκανα με αυτόν τον τρόπο. Οπότε θα ήθελα να σταματήσουν να το αποκαλούν καυγά ή διαφωνία γιατί δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Υπήρχε μόνο ένας άνθρωπος που μιλούσε”.