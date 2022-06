Tony Awards 2022 | Οι μεγάλοι νικητές του Broadway

Η μεγαλύτερη και πιο σημαντική γιορτή του θεάτρου Broadway ολοκληρώθηκε επιτυχώς το βράδυ της Κυριακής με την απονομή των βραβείων Tony Awards 2022. Το Radio City Hall υποδέχτηκε δεκάδες λαμπερούς καλλιτέχνες, οι οποίοι κατέφθασαν στο κόκκινο χαλί για να τιμήσουν ζωντανά τα αμερικάνικα μιούζικαλ show. Από την μεγάλη βραδιά δεν έλειπαν οι εντυπωσιακές στιλιστικές εμφανίσεις, οι μοναδικές ερμηνείες επί σκηνής καθώς και η συγκίνηση για την επιστροφή των καλλιτεχνών στο χώρο του θεάτρου έπειτα από τον δύσκολο καιρό της πανδημίας.

Οικοδέσποινα της 75ης απονομής των Tony Awards ήταν η βραβευμένη με Όσκαρ star του "West Side Story", Ariana DeBose, η οποία στην εναρκτήρια ομιλία της δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα προβλήματα και τις ελλείψεις που αντιμετώπισε ο κλάδος με την έλευση του Covid-19, αφού όπως σημειώθηκε χαρακτηριστικά οι πωλήσεις εισιτηρίων για την σεζόν 2021 – 2022 πραγματοποίησαν βουτιά μείωσης που άγγιξε το 54%.

Τα "A Strange Loop", "The Lehman Trilogy", "Take Me Out" και "Company" αναδείχθηκαν ως οι κορυφαίοι πρωταγωνιστές της βραδιάς, με το "A Strange Loop" να κερδίζει το βραβείο καλύτερου μιούζικαλ. Μάλιστα, η ηθοποιός και τραγουδίστρια, Jennifer Hudson, κατέκτησε το EGOT status – της πολυπόθητης διάκρισης που αναφέρεται στα βραβεία Emmy, Grammy, Oscar και Tony – για την παραγωγή του επιτυχημένου μιούζικαλ "A Strange Loop".

