Καμίλα Πάρκερ | Το σπάνιο πορτρέτο της με τη βασίλισσα Ελισάβετ μετά την ύψιστη τιμή που της απένειμε

Η Καμίλα Πάρκερ είναι η μελλοντική queen consort της Μεγάλης Βρετανίας και παρά το high status της μέσα στην μοναρχία υπήρχε ένας τίτλος που επιθυμούσε περισσότερο από καθετί άλλο. Η 74χρονη μονάρχης κατάφερε να οριστεί Royal Lady of the Order of the Garter, ο ύψιστος τίτλος τιμής που μπορεί να απονείμει η βασίλισσα σε γυναίκα-μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Η σύζυγος του πρίγκιπα Κάρολου έλαβε τον τίτλο τιμής σε μια ιδιωτική τελετή στο κάστρο του Windsor και μάλιστα σε μια σπάνια στιγμή φωτογραφήθηκε και με τη βασίλισσα Ελισάβετ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Καμίλα ενθουσιάστηκε με τον τίτλο και για την περίσταση φόρεσε ένα παραδοσιακό βελούδινο κοστούμι και καπέλο.

Η φωτογραφία της Καμίλα και της Ελισάβετ που κρατούσε και το μπαστούνι της είναι για πολλούς, όπως σημειώνουν τα αγγλικά media, το μέλλον της μοναρχίας, ειδικά μετά την παλιότερη δήλωση της βασίλισσας ότι χαίρεται που η Καμίλα θα γίνει μια μέρα queen consort στο πλευρό του πρίγκιπα Καρόλου όταν στεφθεί βασιλιάς.

Με αφορμή την περίσταση αλλά και την παρέλαση που γίνεται κάθε χρόνο στο Windsor Castle με τη συνοδεία στρατιωτικής μπάντας, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας βρέθηκαν στο κάστρο με άμαξες. Εκτός από τον πρίγκιπα Κάρολο και την Καμίλα στην τελετή πήγαν ο πρίγκιπας William με την Kate Middleton αλλά και ο πρίγκιπας Edward με την Sophie του Wessex. Ανακοίνωση του Παλατιού είχε επισημάνει ότι και ο πρίγκιπας Andrew θα πήγαινε στην τελετή αλλά μετά από απόφαση των μελών της οικογένειας δεν βρέθηκε στην τελετή για να μην προκαλέσει τον κόσμο και επισκιάσει τη σημαντική στιγμή της Πάρκερ.

Η βασίλισσα Ελισάβετ εξαιτίας των κινητικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ήδη αναλαμβάνει ολοένα και λιγότερα καθήκοντα έχοντας δώσει άτυπα τα ηνία στον πρίγκιπα Κάρολο που την εκπροσωπεί σε πολλές περιστάσεις, όπως στην έναρξη των εργασιών της βουλής αλλά και πιο πρόσφατα στις εκδηλώσεις για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο.