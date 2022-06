Το μότο της βασίλισσας Ελισάβετ που αποτελεί το μυστικό της επιτυχίας της μέσα στα 70 χρόνια βασιλείας της

Πριν από λίγες ημέρες, ο βρετανικός λαός και εκατομμύρια κόσμος από όλα τα μέρη του κόσμου γιόρτασαν τα 70 χρόνια βασιλείας της βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία για αρκετές δεκαετίες κατάφερε να μείνει η κύρια σταθερά του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με τον συγγραφέα Tracy Borman, ο οποίος έχει γράψει το βιβλίο "Crown & Sceptre: A New History of the British Monarchy", ο λόγος που η μονάρχης έχει γίνει σύμβολο του έθνους και είναι τόσο αγαπητή από το κοινό πρέπει να αναζητηθεί στο μότο ζωής της.

"Ποτε μην εξηγήσεις, ποτέ μην παραπονεθείς", φημολογείται πως είναι φράση του Βρετανού πρωθυπουργού Benjamin Disraeli από τον 19ο αιώνα, την οποία η βασιλομήτωρ έκανε αρχή της, με τη βασίλισσα Ελισάβετ να ακολουθεί το παράδειγμά της.

Άλλωστε, είναι κάπως παράλογο ότι στην εποχή της μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης, υπάρχουν λιγότερες πληροφορίες για τις προσωπικές απόψεις και συναισθήματα της βασίλισσας Ελισάβετ από τους προκατόχους της. "Γνωρίζουμε πως της αρέσει η ιππασία και τα corgis, να περνά τα καλοκαίρια της στο Κάστρο του Μπαλμόραλ και τα Χριστούγεννα στο Sandringham. Όμως, οι λόγοι της είναι σχεδόν όλοι δουλειά άλλων", εξήγησε ο Borman, προσθέτοντας πως "η έλλειψη προσωπικών δραμάτων έχει υπάρξει αναμφίβολα το μυστικό της επιτυχίας της Ελισάβετ".

Οι πρόσφατες εξελίξεις με την αποχώρηση του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle από τη ζωή στο Παλάτι, όπως και η συνέντευξη που έδωσαν στην Oprah Winfrey δοκίμασαν τα όρια της βασίλισσας σε ό,τι αφορά την στωική της προσέγγιση. Ωστόσο, η μονάρχης κατάφερε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τον ίδιο τρόπο και όσο διακριτικά μπορούσε.

Βέβαια και τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν παραβεί τον όρο "ποτέ μην εξηγήσεις", όπως ο πρίγκιπας Κάρολος και ο πρίγκιπας William, όμως το "μην παραπονεθείς" παραμένει να είναι μια αρχή ριζωμένη στα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Εξάλλου, η ίδια η βασίλισσα Ελισάβετ δίνει το καλό παράδειγμα, μέσω των δημόσιων εμφανίσεών της.

"Αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο κόσμος τη θαυμάζει. Είναι απίστευτο πως μία 96χρονη βγαίνει ακόμα και φέρει εις πέρας τις υποχρεώσεις της, ακόμα κι αν ξέρουμε πως πονάει πολύ αυτό τον καιρό. Ακόμα βγαίνει έξω με ένα χαμόγελο και φοράει τα επίσημα ρούχα της και καθησυχάζει τους πάντες. Είναι πραγματικά εξαιρετικό", δήλωσε η Καθηγήτρια Pauline Maclaran από το Πανεπιστήμιο Royal Holloway στο Λονδίνο.

Από την άλλη, η Maclaran δεν παραλείπει να αναφέρει και τις στιγμές που η βασίλισσα Ελισάβετ εκφράζει διακριτικά τα συναισθήματά μέσω της εμφάνισής της, όπως έκανε και στη συνάντηση με τον Justin Trudeau για να δηλώσει την υποστήριξή της προς την Ουκρανία. "Δεν την ακούς να εκφράζει ακραία ευχαρίστηση ή δυσαρέσκεια. Σιγουρεύει πως δεν αποκαλύπτει όλα τα χαρτιά της. Αυτή έχει υπάρξει μια καλή στρατηγική γιατί σημαίνει ότι κόσμος μπορεί να διαβάσει ό,τι θέλει στις συμπεριφορές της και κάπως να ταυτιστεί μαζί της", επεσήμανε.