Η απίθανη Meryl Streep έκλεισε τα 73 | 15 πράγματα που δεν γνωρίζατε για την ηθοποιό

Μιλάμε για την καλύτερη ηθοποιό όλων των εποχών; Δεν μπορούμε να απαντήσουμε με σιγουριά σε αυτό το ερώτημα, σίγουρα όμως το όνομά της Meryl Streep βρίσκεται στη χρυσή δεκάδα των πιο λαμπρών καλλιτεχνών της υποκριτικής. Η διάσημη ηθοποιός έχει σήμερα γενέθλια και με αφορμή αυτό αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε 15 πληροφορίες για τη ζωή της που ίσως σας είχαν διαφύγει.

15 πράγματα που δε γνωρίζατε για τη Meryl Streep

1. Το πραγματικό της όνομα είναι Mary Louise Streep, ωστόσο ποτέ κανείς δεν τη φώναξε έτσι. Το Meryl προήλθε από τον πατέρα της, ο οποίος το εμπνεύστηκε, με αποτέλεσμα να μην τη φωνάξει ποτέ κανείς με το όνομα που αναφέρει η ταυτότητά της.

2. Στην ηλικία των 12 ξεκίνησε να κάνει μαθήματα όπερας, ωστόσο σταμάτησε μετά από 4 χρόνια, καθώς παραδέχθηκε πως τραγουδούσε κάτι το οποίο δεν μπορούσε να νιώσει, αφού δεν το καταλάβαινε.

3. Αν και είχε πρωταγωνιστήσει σε διάφορες παραστάσεις στο σχολείο, η υποκριτική δεν την είχε συγκινήσει ιδιαίτερα μέχρι τη στιγμή που συμμετείχε στο έργο Miss Julie στο Vassar College. Μάλιστα, ο καθηγητής υποκριτικής, Clinton J. Atkinson, είχε δηλώσει πως "δεν νομίζω πως κανένας δίδαξε τη Meryl υποκριτική. Πραγματικά δίδαξε τον εαυτό της".

4. Συνειδητοποιώντας πως αυτό είναι που θέλει να ακολουθήσει στη ζωή της, η Streep συνέχισε τις σπουδές για μεταπτυχιακό στις Καλές Τέχνες στο τμήμα θεατρικών σπουδών του Yale, όπου συμπρωταγωνίστησε σε αρκετές παραγωγές με τη συμφοιτήτριά της και διάσημη ηθοποιό, Sigourney Weaver.

5. Κάποια στιγμή είχε περάσει από το μυαλό της να έκανε αίτηση για τη νομική σχολή, όμως την ημέρα της συνέντευξης παρακοιμήθηκε με αποτέλεσμα να το δει ως σημάδι, ώστε να μην το κυνηγήσει περαιτέρω.

6. Βλέποντας την ταινία "Taxi Driver" με τον Robert De Niro, είχε τέτοια επίδραση πάνω της, που θυμάται πως ένιωσε πως τέτοιου είδους ηθοποιός θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει.

7. Το 1976 και ενώ είχε μετακομίσει στη Νέα Υόρκη, στην οντισιόν για έργο "Με το ίδιο μέτρο" γνώρισε έναν μεγάλο έρωτα στη ζωή της. Ο John Cazale ήταν 41 ετών και καταξιωμένος στη δουλειά, αντίθετα η ίδια ήταν μόλις 27 ετών, όμως πολλά υποσχόμενη. Για δύο χρόνια έζησαν μία μεγάλη ιστορία αγάπης, μέχρι τη στιγμή που ο ηθοποιός διαγνώσθηκε με καρκίνο, ο οποίος μάλιστα του στέρησε τη ζωή στα 43 του.

8. Έξι μήνες μετά τον χαμό του Cazale, η Meryl Streep παντρεύτηκε τον γλύπτη Don Gummer, με τον οποίο είναι παντρεμένη μέχρι σήμερα και έχουν αποκτήσει 4 παιδιά.

9. Το 1976 ενώ είχε περάσει από οντισιόν για την ταινία King Kong, ο παραγωγός Dino De Laurentiis την απέρριψε ως άσχημη για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, με την ίδια να απαντά: "Λυπάμαι πολύ που δεν είμαι όσο όμορφη θα έπρεπε, όμως αυτό είναι. Αυτό είναι που θα πάρετε".

10. Πίστευε πως ο χαρακτήρας της στην ταινία "Kramer v. Kramer" ήταν αρκετά κακός, επιμένοντας να τον αλλάξουν ώστε να μοιάζει πιο ανθρώπινος, πράγμα που έγινε.

11. Το πρώτο της Όσκαρ που το έλαβε για την ταινία "Kramer v Kramer", το ξέχασε στην τουαλέτα, αφού έδωσε τον ευχαριστήριο λόγο της.

12. Οι μόνοι ρόλοι που έχει χάσει σε οντισιόν είναι οι εξής: η Dwan στο King Kong, η Michelle Straton στο American Gigolo, η Patsy Cline στο Sweet Dreams, η Miss Kenton στο The Remains of the Day και η Ελισάβετ Α στο Elizabeth.

13. Για τον ρόλο της Miranda Priestly ένιωσε πως ο μισθός της ήταν προσβλητικός, με το στούντιο να τον διπλασιάζει με σκοπό να την πείσει να υπογράψει.

14. Η πιο επικερδής ταινία που έχει παίξει ποτέ είναι το Mamma Mia!

15. To 2004 στην ηλικία των 55 η Streep κέρδισε το βραβείο AFI Lifetime Achievement από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου.