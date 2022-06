Βασίλισσα Ελισάβετ | Άλλαξε το χτένισμά της μετά από δεκαετίες

Η βασίλισσα Ελισάβετ μπορεί να έκανε πολλές δημόσιες εμφανίσεις κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για το Πλατινένιο της Ιωβηλαίο, αλλά αποφάσισε να κάνει ένα καινούριο hairstyle ακριβώς μετά.

Η 96χρονη μονάρχης που έχει σχεδόν το ίδιο κούρεμα και χτένισμα εδώ και δεκαετίες, φαίνεται ότι αποφάσισε να το αλλάξει λίγο κονταίνοντας το μήκος των μαλλιών της. Στις νέες φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το Παλάτι, η βασίλισσα συναντά τον Αρχιεπίσκοπο του Canterbury και την Κυβερνήτη του New South Wales φορώντας ένα φλοράλ φόρεμα και έχοντας διαφορετικό hairstyle.

Getty Images

Σύμφωνα με την Angella Kelly, την προσωπική της βοηθό και αμπιγιέζ, κατά τη διάρκεια της πανδημίας φρόντιζε και το κούρεμα της βασίλισσας: "Από τον Μάρτη του 2020 έλουζα τα μαλλιά της βασίλισσας κάθε εβδομάδα και έκανα το styling, ενώ τα έκοβα όταν χρειαζόταν", γράφει στο βιβλίο της ‘The Other Side Of The Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe’.

"Τις πρώτες δύο εβδομάδες έτρεμα. Είχα κάνει τα μαλλιά της μόνο μία ή δυο φορές προηγουμένως ενώ βρισκόμασταν στο Royal Yacht Britannia. Η βασίλισσα ήταν πολύ ευγενική και μου έδωσε συμβουλές για τον συγκεκριμένο τρόπο που βάζει τα ρόλει στα μαλλιά της", γράφει ενώ εξηγεί πως "όσο αποκτούσα αυτοπεποίθηση και η βασίλισσα πίστευε ότι είμαι επαγγελματίας άρχιζε να μου φωνάζει ‘μην κάνεις αυτό, κάν’το έτσι’, σκεφτόμουν ότι χρειάζομαι ένα τζιν με τόνικ. Οπότε όσο η βασίλισσα ήταν στο πιστολάκι της είπα ΄πάω για ένα ποτό γιατί αυτό είναι πολύ αγχωτικό, να το κάνω σωστά για εσάς".