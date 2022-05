Angela Kelly | Η πιο έμπιστη φίλη και σύμβουλος της βασίλισσας Ελισάβετ μετακόμισε μαζί της στο Κάστρο του Windsor

Μπορεί να γνωρίστηκε με τη βασίλισσα Ελισάβετ όταν της ανατέθηκε να ασχοληθεί με τα ρούχα των εμφανίσεών της, ωστόσο η 69χρονη Angela Kelly τα τελευταία 28 χρόνια που βρίσκεται κοντά στη μονάρχη έχει εξελιχθεί στην πολυτιμότερη σύμβουλό της και καλύτερή της φίλη.

Πρόσφατα, κυκλοφόρησε η είδηση πως η διάσημη αμπιγιέζ και συγγραφέας του βιβλίου "The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe", που ήταν φυσικά αφιερωμένο στη βασίλισσα, μετακόμισε μόνιμα στο Κάστρο του Windsor, όπου τον τελευταίο καιρό αποτελεί την κύρια κατοικία της Ελισάβετ.

Όπως αναφέρουν πηγές και είχε αποκαλύψει και η ίδια στο ανανεωμένο βιβλίο της, την περίοδο της καραντίνας είχε μείνει ξανά στο Κάστρο προκειμένου να βρίσκεται κοντά στη βασίλισσα, με σκοπό να μην βάλει την υγεία της σε κίνδυνο. Παράλληλα, τη βοηθούσε στις καθημερινές δουλειές που είχε, ενώ τής είχε προσφέρει και ένα κούρεμα.

Getty Images

Τώρα που η υγεία της δεν είναι και τόσο καλή, καθώς αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, η βοήθεια της Kelly θα είναι πολύτιμη για τη μονάρχη. Στην ουσία, η αμπιγιέζ της Ελισάβετ έχει εξελιχθεί στο δεξί της χέρι, ενώ στο παρελθόν είχε δηλώσει πως θα μπορούσαν να είναι αδερφές.

Πρόσφατα, η βασίλισσα Ελισάβετ εμφανίστηκε στους εορτασμούς για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο πιο χαρούμενη από ποτέ, για να παρακολουθήσει το Royal Horse Show, παρά το γεγονός ότι εμφανίστηκε με το μπαστούνι της.