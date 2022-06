"Ήταν ιδέα της Yoko Ono" | Οι άγνωστες λεπτομέρειες της σχέσης του John Lennon με την προσωπική του βοηθό, May Pang

O John Lennon και η Yoko Ono έχουν μείνει στην ιστορία ως ένα πολύ ιδιαίτερο ζευγάρι. O θρύλος του συγκροτήματος The Beatles γνώρισε τη Γιαπωνέζα καλλιτέχνιδα και ακτιβίστρια στη δεκαετία των '60s και παρέμειναν παντρεμένοι ως τη δολοφονία του, το 1980, με ένα ...μικρό διάλειμμα μεταξύ του 1973 με 75: το περίφημο "Lost Weekend", όπως θα το αποκάλεσε ο ίδιος αργότερα, στη διάρκεια του οποίου ήταν σε σχέση με την προσωπική τους βοηθό, την 22χρονη τότε May Pang.

Η ιδιομορφία της σχέσης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι ξεκίνησε με την προτροπή της Yoko Ono. Όπως αφηγείται η ίδια η Pang στο ντοκιμαντέρ "The Lost Weekend: A Love Story,”, η σχέση της με το ζευγάρι ήταν τόσο στενή που την εμπιστεύονταν για τα πάντα, από το να απαντά στα τηλεφωνήματά τους και να κάνει τα ψώνια του σούπερ μάρκετ μέχρι να ποζάρει για εξώφυλλα δίσκων ή να κάνει φωνητικά σε τραγούδια. Ώσπου, ένα πρωί όταν έφτασε στο διαμέρισμα στο οποίο διέμεναν τότε στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, δέχτηκε μία πολύ περίεργη πρόταση από την εργοδότριά της: "Με πλησίασε στο γραφείο μου και μου είπε: "Ξέρεις εγώ και ο John δεν τα πάμε πολύ καλά και σύντομα θα αρχίσει να βλέπει άλλα άτομα. Και ήθελα να σου ζητήσω να βγεις εσύ μαζί του, γιατί νομίζω χρειάζεται κάποια τόσο ευγενική όσο εσύ". Η Pang εξομολογείται ότι αν κι ήταν συνηθισμένη στις "περίεργες ιδέες" της Ono, ωστόσο αυτό της φάνηκε ότι ξεπερνάει τα όρια και αρνήθηκε.

Ωστόσο, όπως θα παραδεχθεί η προσωπική βοηθός, η καλλιτέχνιδα είχε τον τρόπο της να πείθει τους ανθρώπους, ιδίως "ένα αθώο παιδί όπως εγώ", ενώ της αποκάλυψε ότι ο Lennon είχε δηλώσει ότι την έβρισκε "σεξουαλικά ελκυστική". Η Yoko Ono πίστευε ότι θα μπορεί να έχει τον έλεγχο πάνω σ' αυτή τη σχέση, όμως υπολόγισε λάθος. Όπως, υποστηρίζει η May Pang στο ντοκιμαντέρ εκείνη και ο Lennon ερωτεύτηκαν και η Ono έπρεπε να παλέψει για να τον κερδίσει πίσω.

Όσα συνέβησαν στη διάρκεια του Lost Weekend

Η σχέση της 22χρονης τότε May και του 32χρονου εργοδότη της κράτησε 18 μήνες στη διάρκεια των οποίων ο τραγουδιστής μετακόμισε μαζί της στο Λος Άντζελες, άρχισε να ξαναβλέπει τον 10χρονο τότε γιό του Julian - από τον οποίο όπως υποστηρίζει η Pang τον είχε αποξενώσει η Yoko Ono, αλλά και να τα "ξαναβρίσκει" με τα υπόλοιπα μέλη των Beatles, όπως τον Paul McCartney και τον Ringo Starr. Στο ίδιο ντοκιμαντέρ, ο γιος του Lennon, o 60χρονος σήμερα Julian Lennon, θα πει ότι όσο ο πατέρας του ήταν με την "ευγενική και γλυκιά" Pang έδειχνε πιο ευτυχισμένος από ποτέ!

H May Pang θα παραδεχτεί, επίσης, ότι μπορεί να υπήρξε έρωτας ανάμεσα σ' εκείνη και τον John Lennon, αλλά η σχέση δεν ήταν εύκολη: "Υπήρχαν μέρες που κοιμόμουν το βράδυ με τον Lennon και το πρωί έπρεπε να πάω στο γραφείο και να συναντήσω την Ono. Ήταν άβολο". Αν και η Ono έχει παραδεχτεί ότι ήταν πράγματι αυτή που βρήκε ερωμένη στον σύζυγό της, η Pang επιχειρεί μέσα από τη μαρτυρία της στο ντοκιμαντέρ να ξεκαθαρίσει ότι η σχέση δεν ήταν υπό τον έλεγχό της και ότι δεν ήταν υπό τη δική της προτροπή που εκείνη και ο Lennon μετακόμισαν στο Λος Άντζελες χωρίς την Ono. "Μόλις προσγειώθηκε εκείνο το αεροπλάνο, η Ono με έχει ήδη κόψει τον μισθό", θυμάται η βοηθός όπως ότι το πρώτο διάστημα στο L.A. εκείνη και ο Lennon δεν είχαν πρόσβαση σε λεφτά και περιφέροντας ανέμελοι κι ερωτευμένοι στην Καλιφόρνια εξασφαλίζοντας στέγη χάρη στη φήμη και τις φιλίες του διάσημου "σκαθαριού".

Η άφιξη στο Λος Άντζελες, όμως, "ξύπνησε" κι ένα παλιό δαίμονα: τις εξαρτήσεις του John Lennon. Σύντομα άρχισε να συναναστρέφεται τα μέλη της λέσχης ποτού Hollywood Vampires, ανάμεσά τους γνώριμα πρόσωπα του όπως ο Harry Nilsson, ο Ringo Starr, ο Alice Cooper και ο Keith Moon των The Who. Όπως θα πει η Pang, που δεν ήπιε ή πήρε ποτέ ναρκωτικά, "το τελευταίο πράγμα που χρειαζόταν ο Lennon ήταν μια συνδρομή σε μια λέσχη ποτού".

Η συναναστροφή του καλλιτέχνη, αλλά και οι συνεργασίες, με καλλιτέχνες με παρόμοιες εξαρτήσεις και εθισμούς, οδήγησαν την κατάσταση εκτός ορίων. Η συμπεριφορά του είχε βίαια ξεσπάσματα που άρχισαν να έχουν στόχο και την Pang. Σ' ένα απ' αυτά, κι αφού την είχε σπρώξει δυνατά με κίνδυνο τη σωματική της ακεραιότητα, αντί να ζητήσει συγγνώμη, γύρισε την πλάτη του και αποχώρησε λέγοντας "δεν νομίζω ότι αυτό θα λειτουργήσει". Η May Pang πήρε το αεροπλάνο και επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, ήταν όμως και πάλι η παρέμβαση της Yoko Ono που την γύρισε πίσω. Ο λόγος; Ο Lennon θα συναντούσε τον γιο του ξανά μετά από τρία χρόνια που είχε να τον δει και ήταν με παρότρυνση της Ono που η Pang πίστεψε ότι έπρεπε να είναι παρούσα για να λειτουργήσει καλά η στιγμή. Πράγμα που έγινε.

Η πρώην προσωπική βοηθός του ζευγαριού θυμάται επίσης ότι η εργοδότριά της δεν ήταν εντελώς εκτός πλάνου όλο αυτό το διάστημα της σχέσης: τηλεφωνούσε 15 φορές την ημέρα, οποιαδήποτε ώρα, απαιτώντας από την ίδια "πλήρη αναφορά" του πως τα πήγαιναν με τον σύζυγό της! Για μία ακόμα φορά, όμως, η Ono υπολόγισε λάθος: όταν άρχισε να συζητά το διαζύγιο με τον Lennon, δεν υπολόγιζε ότι εκείνος θα δεχτεί. Για να αποφύγει τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έβαλε τον εαυτό της, άρχισε να δηλώνει ότι "δεν ήταν αστρολογικά καλή στιγμή"- μία δικαιολογία που χρησιμοποιούσε συχνά.

Η αρχή του τέλους της σχέσης May - Lennon

Η σχέση του John Lennon με τη May Pang δεν έμεινε κρυφή από τα μίντια, αντιθέτως πήρε μεγάλες διαστάσεις με τη Pang να κυκλοφορεί και να φωτογραφίζεται "επίσημα" στο πλευρό του. Η αρχή του τέλους της σχέση τους ξεκίνησε με την επιστροφή τους στη Νέα Υόρκη, το 1974, και ήταν η απόφαση του τραγουδιστή να εμφανιστεί στην πρεμιέρα ενός μιούζικαλ βασισμένου στο άλμπουμ Sgt Pepper των The Beatles με τη May να κάθεται δίπλα του και την Ono στην πίσω σειρά που ώθησε τη δεύτερη να δηλώσει ξεκάθαρα "ήρθε η ώρα να πάρω τον σύζυγό μου πίσω".

Getty Images O John Lennon με τη Yoko Ono.

Λίγο καιρό μετά, κι ενώ το ζευγάρι αναζητούσε να αγοράσει σπίτι, η Yoko Ono τηλεφώνησε στον σύζυγό της για να τον ενημερώσει ότι του είχε βρει έναν θεραπευτή ο οποίος θα τον βοηθούσε να αντιμετωπίσει τα αναπνευστικά προβλήματα που είχε αποκτήσει λόγω καπνίσματος. Του πρότεινε μάλιστα να επιστρέψει στο διαμέρισμά τους για να ξεκινήσει τις θεραπείες. Η May εξέφρασε τις ανησυχίες της στον Lennon όμως εκείνος της είπε ότι θα επιστρέψει σύντομα. Δεν επέστρεψε ποτέ.

Στο τηλέφωνο της δήλωσε απλά "κοίτα, η Yoko με δέχτηκε ξανά σπίτι", κάτι που της φάνηκε παράξενο για έναν άνθρωπο που την είχε πείσει ότι την αγαπούσε. Συνέχισαν να συναντιούνται ιδιωτικά για τα επόμενα πέντε χρόνια, μέχρι τη δολοφονία του.