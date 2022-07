Michelle Obama | Στο νέο της βιβλίο εξηγεί πώς αντιμετωπίζει τις προκλήσεις μετά την πανδημία

Μετά την τεράστια επιτυχία που είχε το πρώτο της βιβλίο ‘Becoming’, η Michelle Obama ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει φέτος το φθινόπωρο το δεύτερο βιβλίο της.

Με τίτλο ‘The Light We Carry’, δηλαδή το φως που κουβαλάμε, η πρώην Πρώτη Κυρία της Αμερικής παρουσιάζει στο βιβλίο ιστορίες και σκέψεις για "την αλλαγή, την πρόκληση και την εξουσία". Το βιβλίο των 336 σελίδων αναμένεται να γίνει best seller όπως και το πρώτο της που είχε κυκλοφορήσει το 2018.

"Έχω μάθει ότι είναι εντάξει να αναγνωρίζουμε ότι η αξία μας έρχεται τυλιγμένη στην ευαισθησία και πως ό,τι μοιραζόμαστε ως άνθρωποι σε αυτή τη Γη είναι ένα έναυσμα για να προσπαθούμε για το καλύτερο, πάντα και ό,τι κι αν γίνει" γράφει στην εισαγωγή του βιβλίου της προσθέτοντας πως "γινόμαστε πιο φωτεινοί. Εάν ξέρεις ποιο είναι το φως σου, ξέρεις τον εαυτό σου. Ξέρεις την ιστορία σου με ειλικρινή τρόπο. Μια αφοσιωμένη κοινότητα μπορεί να φωτίσει όσους είναι γύρω της. Αυτή είναι η δύναμη του φωτός που κουβαλάμε".

Η Obama ανακοίνωσε την κυκλοφορία του βιβλίου της με μια ανάρτηση στο Instagram της ανεβάζοντας ένα βίντεο όπου εξηγεί πως οι πρόσφατες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες διαμόρφωσαν το πλαίσιο του βιβλίο. "Όπως πολλοί από εσάς, έτσι κι εγώ πέρασα πολύ χρόνο τα τελευταία δύο χρόνια σκεφτόμενη πως να κρατήσω τον εαυτό μου ισορροπημένο σε ένα κόσμο που είναι γεμάτο αβεβαιότητα. Αυτή η διαδικασία αντανάκλασης με οδήγησε στο να αρχίσω να γράφω πάλι" έγραψε στο Instagram της.

"Αυτό το βιβλίο είναι μια συλλογή ιστοριών και πρακτικών που με έχουν βοηθήσει να διαχειριστώ όλες τις προκλήσεις και τις ερωτήσεις που μας κρατούν ξύπνιους το βράδυ. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα ήμουν εγώ η συγγραφέας ενός βιβλίο, πόσω μάλλον δύο. Αλλά έχω ανακαλύψει ότι το γράψιμο είναι για μένα ένας τρόπο να συγκεντρώνω τις σκέψεις μου και να βρω μια διαύγεια αυτή την περίοδο. Ελπίζω, λοιπόν, αυτό το βιβλίο να σημαίνει για εσάς ό,τι και για μένα", έγραψε η Obama.