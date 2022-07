Ο κουλ Barack Obama μοιράστηκε την αναπάντεχη καλοκαιρινή του playlist

Όσο κι αν θεωρούμε κουλ τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, Barack Obama, δεν θα μας πέρναγε από το μυαλό ότι στην καλοκαιρινή του playlist θα είχε τις συγκεκριμένες επιλογές.

Όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, ο Obama κάθε εποχή αποκαλύπτει ποια τραγούδια, παλιά ή καινούρια, ακούει αυτή την περίοδο και όπως φαίνεται πολλοί ήταν εκείνοι που την περίμεναν.

Φυσικά, από την κορυφή δεν θα μπορούσε να λείπει η Beyoncé και το νέο της κομμάτι "Break My Soul", που έχει βρεθεί στις πρώτες θέσεις χάρη στα εκατομμύρια streams. Άλλωστε, το ζευγάρι των Obama διατηρεί φιλικές σχέσεις με την ερμηνεύτρια, οπότε επόμενο να μην απουσιάζει από τις επιλογές του πρώην Προέδρου. Η Queen Bey κάνει μεγάλο comeback μετά από χρόνια, κυκλοφορώντας το νέο της άλμπουμ και ο πρώην πλανητάρχης την υποστηρίζει 100%.

Παράλληλα, στη λίστα του πρώην Προέδρου βλέπουμε και το κομμάτι "More Than You Know" από Dr. John, όσο και το τραγούδι "Music for a Sushi Restaurant" από Harry Styles. Εντύπωση μάς έκανε που στη λίστα του βρίσκεται και η Rosalia με το Saoko, με τον Obama να δηλώνει ενθουσιασμένος όταν οι φαν του του προτείνουν νέα κομμάτια. Ωστόσο, ο ίδιος δεν ξεχνάει και τα κλασικά προσθέτοντας στη λίστα Aretha Flanklin, Prince, Bruce Springsteen και Joe Cocker.

"Κάθε χρόνο ενθουσιάζομαι να μοιράζομαι την καλοκαιρινή μου playlist γιατί μαθαίνω για τόσους νέους καλλιτέχνες από τις απαντήσεις σας - είναι ένα παράδειγμα του πώς η μουσική πραγματικά μπορεί να μας ενώσει", έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ζητώντας από τους followers του να του προσθέσουν στις απαντήσεις τι ακούν εκείνοι αυτή την περίοδο.

Δείτε τη λίστα για να πάρετε έμπνευση: