Emma Thompson | Αυτή είναι η 22χρονη κόρη της Gaia και της μοιάζει καταπληκτικά

H σπουδαία βρετανίδα ηθοποιός Emma Thompson έχει αποκτήσει μία κόρη από τον γάμο της με τον επίσης Βρετανό ηθοποιό και παραγωγό, Greg Wise. H Gaia Wise είναι σήμερα 22 ετών και ακολουθεί τα βήματα των γονιών της καθώς ασχολείται με την υποκριτική. Έκανε το ντεμπούτο της στην τηλεόραση συμμετέχοντας στη δραματική σειρά του BBC, Silent Witness, ενώ ετοιμάζεται να δανείσει τη φωνή της στο animation The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.

Τη Gaia απαθανάτισαν οι φωτογράφοι στο press event για την πρεμιέρα του μιούζικαλ Sister Act: The Musical στο πολυχώρο Eventim Apollo στο Λονδίνο, όπου μάλιστα τη συνόδευε ο πατέρας της.

Ντυμένη μ' ένα καρό κοστούμι με μίνι φούστα, το οποίο είχε φορέσει με crop top, καλσόν και μποτάκια, σχολιάστηκε βεβαίως και για την καταπληκτική ομοιότητα που έχει με τη διάσημη μητέρα της.

Η Gaia Wise έχει μιλήσει ανοιχτά για την ανορεξία που την ταλαιπώρησε στην εφηβεία της και έχει χρεώσει στους γονείς της με τη σωτηρία της όταν η ζωή της έφτασε να κινδυνεύσει. Όπως είχε δηλώσει για πρώτη φορά στη The Sun on Sunday, "η ανορεξία σε οδηγεί στο να βγάζεις τρελούς τους άλλους, κάνοντας τους να ακούγονται σαν να μην ξέρουν τι λένε. Οι γονείς μου έλεγαν "Gaia, σε ακούσαμε να κάνεις γυμναστική στις 3 το ξημέρωμα" και εγώ απαντούσα "όχι δεν με ακούσατε, το σπίτι κουνιόταν. Εγώ κοιμόμουν".

Χάρη στην παρέμβαση των γονιών της, του αδελφού της Tindy (που υιοθέτησαν ο Wise και η Thompson το 2003 σε ηλικία 16 ετών ως ορφανό προσφυγόπουλο από τη Ρουάντα) αλλά και φίλων, δέχτηκε να μπει σε θεραπεία ιδίως αφού άκουσε τον πατέρα της να της λέει : "Δεν αναγνωρίζω πια το παιδί μου".

H Gaia με τον πατέρα της Greg Wise.