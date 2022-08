Yolanda Hadid | Επέστρεψε στα social media εννέα μήνες μετά την μάχη με την κατάθλιψη

Η Yolanda Hadid επιστρέφει στον κόσμο των social media έπειτα από εννέα μήνες αποτοξίνωσης. Η τηλεοπτική περσόνα και πρώην μοντέλο ενημέρωσε τους εκατομμύρια followers της πως έμεινε μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να επανεκτιμήσει το πραγματικό νόημα της ζωής, το οποίο όπως εξήγησε βρίσκεται μακριά από την οθόνη του κινητού. Ο θάνατος της μητέρας της, Ans van den Herik, επηρέασε σημαντικά την απόφαση της να αποστασιοποιηθεί καθώς η κατάθλιψη και τα αρνητικά συναισθήματα που συνόδευσαν τον χαμό της, προκάλεσαν επιπλοκές στο ανοσοποιητικό της σύστημα.

"Μετά την απώλεια της μητέρας μου, πάλεψα πραγματικά με την κατάθλιψη που ακολουθήθηκε από μια υποτροπή της νόσου Lyme...το συναισθηματικό στρες και η θλίψη επηρέασαν έντονα το ανοσοποιητικό μου σύστημα. Ο εθισμός μου στο τηλέφωνο δεν με βοήθησε, άρχισε να μου παίρνει τόσο πολύ χρόνο από το να είμαι παρούσα στη ζωή μου… Συνειδητοποίησα ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να χάνουμε την τέχνη της επικοινωνίας και να δημιουργεί μια βαθιά μοναξιά μέσα μας" σημείωσε στην μακροσκελή ανάρτηση που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και η οποία συνόδευε μια φωτογραφία της ίδιας καθώς ποζάρει ανέμελη δίπλα στην θάλασσα με ένα ψάθινο καπέλο.

Στην συνέχεια, ανέφερε πως οι τελευταίοι εννέα μήνες λειτούργησαν ως μια "υπέροχη επαναφορά" , αφού "έκοψε την συνήθεια να κοιτάζει το κινητό της περισσότερες από πενήντα φορές την ημέρα". "Έμαθα να επικεντρώνομαι στον εαυτό μου, να φροντίζω την υγεία μου όπως θα έπρεπε και να ζω την στιγμή. Ο χρόνος έχει πια επιβραδυνθεί και αισθάνομαι πολύ πιο ήρεμη. Έχω χρόνο να διαβάσω ουσιαστικά ένα βιβλίο, να επανασυνδεθώ με τους ανθρώπους γύρω μου, να είμαι δημιουργική και το σημαντικότερο να βρίσκομαι πράγματι δίπλα στην οικογένεια μου. Είμαι αληθινά ενθουσιασμένη που επέστρεψα υπό τους δικούς μου όρους" σημείωσε στο τέλος.

Η σταρ του "Real Housewives of Beverly Hills" διεγνώσθη με την νευρολογική νόσο του Lyme, όταν ένας γιατρός ανακάλυψε μια λοίμωξη στον εγκέφαλο της το 2012. Έπειτα από διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις, κατάφερε να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα αυτής, τα οποία περιελάμβαναν έντονη καθημερινή κόπωση και "ομίχλη" του εγκέφαλου. Η εν λόγω περιπέτεια υγείας υπήρξε ανυπόφορη ορισμένες περιόδους της ζωής της, αποκαλύπτοντας μάλιστα στα απομνημονεύματα της "Believe Me: My Battle with the Invisibility of Lyme Disease" ότι είχε σκεφτεί την αυτοκτονία.