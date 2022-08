Βασίλισσα Ελισάβετ | Πώς αντέδρασε όταν είδε την ανακαίνιση που έκανε η Kate Middleton στην κουζίνα του εξοχικού στο Norfolk;

Η βασίλισσα Ελισάβετ και η Kate Middleton μοιράζονται πολλά χαρακτηριστικά, όπως η αφοσίωση στο στέμμα, το καθήκον και η διακριτικότητα, αφού η δούκισσα του Cambridge έχει υιοθετήσει την πρακτική της Ελισάβετ "ποτέ μην παραπονιέσαι, ποτέ μην απολογείσαι”. Φαίνεται, όμως, πως η 96χρονη μονάρχης δεν μπορεί να καταλάβει κάποιες από τις πιο "μοντέρνες” συνήθειες της οικογένειας του εγγονού της, πρίγκιπα William.

Με μία από αυτές τις συνήθειες βρέθηκε αντιμέτωπη η βασίλισσα όταν επισκέφτηκε την Kate και τον William στο εξοχικό τους στο Norfolk, στο οποίο η Kate δεν έχει προσωπικό και συνηθίζει να ανοίγει μόνη της την πόρτα και να μαγειρεύει μαζί με τα παιδιά της στην ανακαινισμένη κουζίνα της.

Η Middleton και ο William μένουν στο εξοχικό κατά τη διάρκεια των διακοπών τους από το 2015 και ανακαίνισαν την κουζίνα ώστε να έχουν χώρο να περνούν χρόνο εκεί και να γευματίζουν. Η βασίλισσα, όμως, δεν έχει συνηθίσει να τρώει σε κουζίνα αλλά σε τραπεζαρία, κάτι που δεν μπορούσε να μην σχολιάσει όταν επισκέφτηκε το Norfolk: "Θυμάμαι όταν είχαν τελειώσει τις ανακαινίσεις στο Anmer Hall και κάλεσαν τη βασίλισσα για γεύμα” είχε πει σε συνέντευξή της η Sally Bedell Smith, συγγραφέας του βιβλίου 'Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch' εξηγώντας ότι "έχουν μία από αυτές τις μεγάλες κουζίνες με τραπεζαρία κι εκείνη είπε 'Δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι περνούν τον χρόνο τους στην κουζίνα'”.

Η Kate και ο William σίγουρα θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες να καλούν τη βασίλισσα σε πιο επίσημα δείπνα, αφού σύντομα σκοπεύουν να μετακομίσουν από το Λονδίνο στο Windsor, όπου θα ξεκινήσουν σχολείο και τα παιδιά της οικογένειας, ο 9χρονος πρίγκιπας George, η 7χρονη πριγκίπισσα Charlotte και ο 4χρονος πρίγκιπας Louis.