Steve Martin | Μετά από 60 χρόνια καριέρας, δεν θέλει να κάνει άλλες ταινίες

Ο Steve Martin είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς, κωμικούς ηθοποιούς στην Αμερική με πολλές ταινίες και σειρές στο ενεργητικό του. Μετά από 60 χρόνια καριέρας, όμως, αποφάσισε να κάνει ένα βήμα πίσω και να αποσυρθεί σταδιακά από την υποκριτική.

Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Hollywood Reporter, παρά το γεγονός ότι αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί μαζί με την Selena Gomez και τον Martin Short στο ‘Only Murders In The Building’, όταν τελειώσει η σειρά δεν θα αναζητήσει ένα νέο ρόλο: "Όταν αυτή η τηλεοπτική σειρά τελειώσει, δεν θα αναζητήσω άλλες. Δεν θα αναζητήσω άλλες ταινίες. Δεν θέλω να κάνω cameos. Περιέργως, αυτό ήταν", είπε ο 76χρονος σταρ.

Ο Martin είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως σεναριογράφος κωμωδιών ενώ στην πορεία βρέθηκε μπροστά από τις κάμερες πρωταγωνιστώντας σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς αμερικάνικες κωμωδίες όπως τα "Father of the Bride”, "Cheaper by the Dozen”, "Planes, Trains and Automobiles” και σε σειρές. Αυτή την περίοδο εκτός από την πετυχημένη σειρά του Hulu, η οποία είχε κερδίσει 17 υποψηφιότητες, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει και το 12ο βιβλίο του, το οποίο θα γίνει και ντοκιμαντέρ στο Apple TV+.

O ηθοποιός τόνισε ότι ένας από τους λόγους που σκέφτεται να συνταξιοδοτηθεί είναι και η οικογένειά του. Ο σταρ έχει μια 9χρονη κόρη με τη σύζυγό του, Anne Stringfield και όπως λέει: "Η γυναίκα μου λέει συνέχεια ‘πάντα λες ότι θα πάρεις σύνταξη και μετά πάντα δουλεύεις σε κάτι καινούριο’. Δεν με ενδιαφέρει να πάρω σύνταξη. Δεν θα πάρω. Απλά θα δουλεύω λιγότερο" είπε και πρόσθεσε πως "έχω μια οικογενειακή ζωή που είναι πολύ διασκεδαστική. Το να κάνω μια ταινία τώρα, να πάω κάπου αλλού να ζήσω, δεν θα το κάνω. Δεν θα εξαφανιστώ για τρεις μήνες".