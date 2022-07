Only Murders In The Building | Η 3η σεζόν είναι γεγονός

Αν και δεν έχουν προβληθεί όλα τα επεισόδια του δεύτερου κύκλου, η επιτυχημένη κωμωδία του Hulu, "Only Murders in the Building" με πρωταγωνιστές τους Selena Gomez, Steve Martin και Martin Short πήρε το πράσινο φως για την τρίτη σεζόν.

Με μία ανάρτηση στα social media από τον επίσημο λογαριασμό της σειράς επιβεβαιώθηκε αυτό για το οποίο οι συντελεστές ήλπιζαν. Με μία "αστεία" διαδικτυακή συζήτηση ανάμεσα στο χιουμοριστικό τρίο ανακοινώθηκε πως όλοι οι αγαπημένοι χαρακτήρες επιστρέφουν για ακόμη μία φορά στις οθόνες μας για να μπουν σε νέες περιπέτειες.

Όπως είχε δηλώσει ο δημιουργός, John Hoffman, λίγο πριν την επιβεβαίωση, "υπάρχει μεγάλη ελπίδα για τρίτη σεζόν που έρχεται από όλους εμάς. Όλοι εκείνοι που έχουν εμπλακεί στην εκπομπή έχουν αγαπήσει αυτή την εμπειρία".

Ειδικότερα, ο δημιουργός εξήγησε πως θα υπάρχουν νέες εκπλήξεις και μία νέα κατεύθυνση, πράγμα που σημαίνει πως στον νέο κύκλο ίσως δούμε και νέους χαρακτήρες με περισσότερα guest star, όπως εκείνο της Cara Delevingne που εμφανίστηκε στον δεύτερο κύκλο.