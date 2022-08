Η Lee Radziwill στο επίκεντρο της νέας σειράς του Ryan Murphy για τον Truman Capote

Ύστερα από την επιτυχία της πρώτης σεζόν της σειράς, Feud, στην οποία παρακολουθήσαμε τη διαμάχη ανάμεσα στις ηθοποιούς του παλιού Hollywood, Joan Crawford και Bette Davis, ο Ryan Murphy προχωρά στην επόμενη σεζόν με μία ιστορία που έχει εξίσου πολύ glam, αλλά και σκάνδαλα. Στο επίκεντρο η Lee Radziwill, η μικρή αδερφή της Jackie Kennedy, η οποία υπήρξε μία από τους "κύκνους" του συγγραφέα Truman Capote.

Έτσι ονόμαζε ο Capote τις πλούσιες και λαμπερές φίλες του, οι οποίες βρίσκονταν στον κύκλο του και του πρόσφεραν εκτός την πρόσβαση στα μεγαλύτερα γκαλά αλλά και έμπνευση για τα βιβλία του.

Στη Νέα Υόρκη του 1950, η Radziwill αποτελούσε την απόλυτη σταρ, παρά το γεγονός πως είχε αδερφή τη Jackie Kennedy. Η Lee Radziwill ήταν η μούσα μεγάλων σχεδιαστών, πολύ καλή φίλη του Giorgio Armani, έμπνευση για τον χορευτή Rudolf Nureyev και "ευνοούμενη" του Andy Warhol.

Και ενώ ο Capote απολάμβανε την επιτυχία ύστερα από τα δύο κλασσικά του βιβλία, Breakfast at Tiffany’s και In Cold Blood μαζί με τη μεγάλη ζωή πλάι στους διάσημους κύκνους του, έφτασε μία πολύ κακή στιγμή για εκείνον όταν έπαθε το μπλοκάρισμα των συγγραφέων και μάλιστα για αρκετά χρόνια. Την έμπνευση εν τέλει κατάφερε να τη βρει, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, παρουσιάζοντας στους New York Times, το βιβλίο του "Answered Prayers", το οποίο θα ήταν για εκείνον το δικό του αριστούργημα.

Τελικά, τα πράγματα δεν πήγαν ακριβώς όπως τα είχε σχεδιάσει και το "αριστούργημά" του αποδείχθηκε πως ήταν ένα expose των ζωών των φίλων του. Το χειρότερο που συνέβη από αυτό ήταν η αυτοκτονία της Ann Woodward (μιας socialite εκ των κύκνων του) λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου, καθώς σε αυτό υπαινισσόταν πως είχε δολοφονήσει τον σύζυγό της. Το βιβλίο εν τέλει δεν εκδόθηκε ποτέ, μόνο κάποια κομμάτια είχαν κυκλοφορήσει σε τεύχη του περιοδικού Esquire, τα οποία ήταν αρκετά για να τον απομονώσουν από την καλή κοινωνία της Νέας Υόρκης.

Αναμφίβολα μιλάμε για ένα τολμηρό εγχείρημα του Murphy, που σίγουρα θα το φέρει εις πέρας με τεράστια επιτυχία. Αν και είναι πολύ νωρίς προς το παρόν να γνωρίζουμε για την ημερομηνία της πρεμιέρας, έγινε γνωστό πως τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το Φθινόπωρο του 2022.