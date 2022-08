And Just Like That | Ο χαρακτήρας από το παρελθόν που φημολογείται ότι επιστρέφει στη ζωή της Carrie Bradshaw

Η περίοδος πένθους μετά τον θάνατο του Mr. Big φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της, με την Carrie Bradshaw να είναι πλέον έτοιμη να βγει ξανά ραντεβού στην δεύτερη και ανανεωμένη σεζόν του "And Just Like That". Ένας νέος χαρακτήρας στο sequel της αγαπημένης νεοϋορκέζικης ιστορίας σίγουρα θα αποτελούσε πρόκληση, ειδικά υποδυόμενος το φλερτ της fashionista αρθρογράφου, ωστόσο και η συμμετοχή ενός από το παρελθόν ίσως τελικά να μην είναι κακή ιδέα.

Η λίστα με τους πρώην συντρόφους της Carrie Bradshaw περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες εκδοχές, που θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο μέλλον, όμως μόνο ένας φαίνεται αντάξιος των περιστάσεων. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Aidan Shaw, το "καλό παιδί" με την άψογη συμπεριφορά, την γοητευτική φινέτσα, το εργατικό πνεύμα. Παρά την χημεία μεταξύ τους, η Carrie Bradshaw και ο Aidan Shaw δεν κατάφεραν ποτέ να είναι μαζί, έπειτα από πολλές ρομαντικές συμπτώσεις, αξέχαστα παθιασμένα φιλιά, έναν αρραβώνα και δύο χωρισμούς.

Σύμφωνα με την "Deadline", τα παραπάνω μάλλον ανήκουν πια στο παρελθόν, με ένα λαμπρό και άκρως ερωτικό μέλλον να διαγράφεται μπροστά τους, αφού ο John Corbett φαίνεται πως επιστρέφει, επαναφέροντας τον τηλεοπτικό Aidan στο προσκήνιο. Όπως αναφέρεται, ο χολιγουντιανός ηθοποιός θα συμμετάσχει σε πολλά επεισόδια του επερχόμενου κύκλου, με την ημερομηνία κυκλοφορίας του να παραμένει άγνωστη προς το παρόν.

Η φημολογούμενη επιστροφή του στο sequel του ‘’Sex And the City’’ δεν είναι εντελώς απροσδόκητη, αφού την περίοδο των γυρισμάτων της πρώτης σεζόν ο Corbett είχε δηλώσει στην Page Six, ότι θα εμφανιζόταν στο ‘’And Just Like That’’, κάτι που αποδείχθηκε αναληθές με τα σημερινά δεδομένα. Πάντως, ούτε εκπρόσωποι του HBO Max, ούτε και ο Michael Patrick King έχουν επιβεβαιώσει προς το παρόν την επιστροφή του "Aidan" στην κωμική σειρά.