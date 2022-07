Kim Cattrall | Το μίνι "Sex and the City" reunion στη νέα της σειρά

Αφού ο Michael Patrick King επιβεβαίωσε πως ο χαρακτήρας της Samantha Jones θα επιστρέψει στο "And Just Like That", χωρίς ωστόσο να εξηγήσει το πώς, η Kim Cattrall που υποδύθηκε τον iconic χαρακτήρα ανέβασε πριν από λίγες ημέρες μία εικόνα της από το Sex and the City.

Ειδικότερα, με αφορμή την ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, η ηθοποιός θέλησε να αναρτήσει μία λήψη της ως Samantha για να ευχηθεί στον αμερικανικό λαό. Ήθελε, όμως, να στείλει κάποιο μήνυμα;

Βέβαια, η ανάρτηση που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η συνάντησή της με την Patricia Field, την πρώην ενδυματολόγο της σειράς. Ειδικότερα, η διάσημη σχεδιάστρια ρούχων θα συνεργαστεί ξανά με την Cattrall - με την οποία είναι πραγματικά φίλες- στη νέα της σειρά που θα προβληθεί στο Netflix.

Με τίτλο "Glamorous", η Cattrall θα υποδυθεί μία διάσημη ιδρύτρια καλλυντικών, η οποία θα συνεργαστεί με τον YouTuber Miss Benny, που θα ενσαρκώσει έναν queer χαρακτήρα. "Όταν δουλεύεις με την ομάδα Α για το νέο συναρπαστικό σόου του Netflix Glamorous", έγραψε στη λεζάντα της η Cattrall, αναρτώντας την εικόνα που είναι με την Field και άλλους συνεργάτες.

Πιο αναλυτικά και η διάσημη ενδυματολόγος που έχει τιμηθεί με Emmy για τα κοστούμια του Sex and the City, δεν μπόρεσε να δουλέψει στο revival "And Just Like That", αφού τα τελευταία χρόνια ασχολείται με το "Emily in Paris". Ίσως πάλι ο λόγος να ήταν πως έχει ήδη διαλέξει στρατόπεδο.