And Just Like That | Επιστρέφει ο χαρακτήρας της Samantha στη δεύτερη σεζόν

Τι σημαίνει επιστρέφει ο χαρακτήρας της Samantha στη δεύτερη σεζόν του "And Just Like That" όταν η Kim Cattrall που τον υποδύεται είχε δηλώσει κατηγορηματικά πως δεν επρόκειτο να ασχοληθεί ξανά με την τηλεοπτική ιστορία που την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό;

Και όμως σύμφωνα με τον Michael Patrick King, τον δημιουργό του revival του Sex and the City, ο χαρακτήρας της Samantha θα συμπεριληφθεί στην ιστορία της δεύτερης σεζόν. Ειδικότερα, στον πρώτο κύκλο, οι πρωταγωνίστριες αναφέρθηκαν στον χαρακτήρα, αποδίδοντας την απουσία της σε έναν τσακωμό που είχε με την Carrie Bradshaw - τον πρωταγωνιστικό ρόλο που υποδύεται η Sarah Jessica Parker - δείχνοντας τους δύο χαρακτήρες να ανταλλάσσουν μηνύματα.

Ωστόσο, παρά το γεγονός πως η Cattrall αρνείται να επιστρέψει και την πρόσφατη δήλωση του King ότι η πόρτα για την ηθοποιό δεν είναι ανοιχτή, ο ίδιος απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου πως ο χαρακτήρας θα επιστρέψει στη σειρά, χωρίς όμως να να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για το πώς. "Είναι όλα τόσο καινούρια αυτή τη στιγμή. Ένας από τους σημαντικούς κανόνες μου είναι να μην λες για τα πράγματα μέχρι να γίνουν αληθινά", είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως "ο στόχος μου είναι να φέρω όλους τους χαρακτήρες μαζί, ώστε να μην έχουν τόσο χωριστούς δρόμους".

Προς το παρόν, γνωρίζουμε πως οι τρεις πρωταγωνίστριες θα επιστρέψουν στη δεύτερη σεζόν, αφού το επιβεβαιώσαν μέσω social media. Πριν από λίγες ημέρες η Sarah Jessica Parker αναφέρθηκε στην "κόντρα" που δημιουργήθηκε ανάμεσα σε εκείνη και την Kim Cattrall, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μία πολύ δύσκολη κατάσταση και εκφράζοντας για πρώτη φορά τις σκέψεις της πάνω στο θέμα.