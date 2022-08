Paul Newman | Οι κόρες του μηνύουν τον φιλανθρωπικό οργανισμό που ίδρυσε ο διάσημος ηθοποιός πριν από τον θάνατό του

Τρία χρόνια πριν ο διάσημος ηθοποιός, Paul Newman, πεθάνει, ίδρυσε τον φιλανθρωπικό οργανισμό Newman’s Own Foundation, μέσω του οποίου στόχευε να βοηθά παιδιά που το έχουν ανάγκη. Δεκατέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του, δύο από τις πέντε κόρες του, οι Nell και Susan Newman κάνουν μήνυση στον οργανισμό ύστερα από την απόφαση του συμβουλίου να μειώσουν στη μέση τα χρήματα που λαμβάνουν οι ίδιες ετησίως για φιλανθρωπίες.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα έγγραφα που κατάφερε να αποκομίσει η New York Post, οι κόρες του Newman προχώρησαν σε μήνυση καθώς πιστεύουν πως η "κληρονομιά" του πατέρα τους προσβάλλεται και κινδυνεύει από τον ίδιο τον οργανισμό που ίδρυσε και το συμβούλιο που αδιαφορεί για τις τελευταίες του επιθυμίες. Σύμφωνα με τη μήνυση, "ο κ. Newman παραχώρησε στο Ίδρυμα Newman's Own τα δικαιώματα του ονόματός του, της εικόνας και της ομοιότητάς του και άλλα δικαιώματα δημοσιότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά όχι άνευ όρων. Αντιθέτως, ο κ. Newman έκανε την παραχώρηση αυτή υπό τον όρο ότι το Newman's Own Foundation θα διέθετε 400.000 δολάρια κάθε χρόνο σε κάθε ένα από τα "Ιδρύματα των θυγατέρων του", προκειμένου αυτά να δωρίσουν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που θα προσδιόριζαν οι κόρες του σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες που ο ίδιος καθόρισε". Ειδικότερα, το ποσό που λάμβανε η καθεμία (όπως και οι υπόλοιπες κόρες του ηθοποιού) έφτανε τα 400 χιλιάδες δολάρια ετησίως, τα οποία διέθεταν σε άλλους φιλανθρωπικούς οργανισμούς, με το συμβούλιο να αποφασίζει πως θα έπρεπε τα χρήματα αυτά να μειωθούν στο μισό.

Παράλληλα, η αγωγή από τη μεριά των δύο κορών του Newman αναφέρει πως "τα χρόνια μετά το θάνατο του κ. Newman αποτελούν ένα μακροχρόνιο και σταθερό μοτίβο αγνόησης, από τους διοικούντες, των συγκεκριμένων προθέσεων και κατευθύνσεων του κ. Newman, σε συνδυασμό με κακοδιαχείριση, σκάνδαλα και αμφισβητήσιμες πρακτικές". Όπως εξήγησε ο δικηγόρος των Newman, οι κόρες του ηθοποιού δεν ζητούν προσωπική αποζημίωση, παρά να αποδειχθεί πως το ίδρυμα είναι υπεύθυνο για το γεγονός πως συγκεκριμένες φιλανθρωπικές οργανώσεις έχουν υποτιμηθεί τα τελευταία χρόνια, ζητώντας το ποσό του 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία θα διατεθούν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα της αρεσκείας τους.

Να σημειωθεί πως η χήρα του Newman και ηθοποιός, Joanne Woodward, δεν συμμετέχει στη μήνυση, όπως και οι υπόλοιπες τρεις κόρες του.