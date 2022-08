Η Joan Collins θεωρεί τρομερά αγενές το να συζητάμε για την ηλίκία μιας γυναίκας

Δεν υπάρχει άλλη ηθοποιός που να έχει συνδεθεί περισσότερο με τον ρόλο που έχει υποδυθεί από εκείνη, με την Joan Collins να μην συμφωνεί με την άποψη πως οι φανταστικοί χαρακτήρες συνδέονται με την πραγματικότητα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα ενσαρκώσει μία γυναίκα που υπήρξε πραγματικό πρόσωπο και έφερε τα πάνω κάτω στην ιστορία της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας.

Λίγο πριν κλείσει τα 90, η Collins είναι πιο ενεργή από ποτέ, με το πρόγραμμά της να είναι γεμάτο, αφού η ηθοποιός νιώθει, όσο είναι. Και μάλιστα θεωρεί πως είναι τρομερά αγενές το να συζητάμε για την ηλικία μιας γυναίκας, επικεντρώνοντας την ενέργειά της στο πώς φαίνεται και συμπεριφέρεται. "Η γενιά της μητέρας μου δεν το έκανε ποτέ αυτό. Όμως, ξέρετε ο κόσμος με αποκαλεί γριά από τότε που ήμουν 38", δήλωσε στο περιοδικό Saga Magazine σε νέα της συνέντευξη.

Εκτός του θέματος της ηλικίας που είναι κάτι που την ενοχλεί, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στον νέο της ρόλο που θα έχει σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον. Ο λόγος για την ενσάρκωση της Wallis Simpson, της συζύγου του δούκα του Windsor, Edward που αρνήθηκε τον θρόνο του Ηνωμένου Βασιλείου για να είναι μαζί της. Ειδικότερα, χωρίς να γνωρίζουμε για το αν πρόκειται για ταινία ή σειρά, το νέο της πρότζεκτ θα ονομάζεται "In bed with the Duchess" και θα ακολουθεί τη ζωή της ύστερα από τον θάνατο του δούκα. "Είναι μια καταπληκτική ιστορία", υπογράμμισε η Collins για τη νέα της πρόκληση.

Getty Images

Όσο για τον ρόλο που την έκανε πασίγνωστη στο ευρύ κοινό, την Alexis Carrington από τη σειρά "Δυναστεία", η ηθοποιός σχολίασε πως "πιστεύω πως είναι απίστευτα γελοίο το ότι δυναμικές γυναίκες απεικονίζονται ως επικίνδυνες όταν κατά τη δική μου εμπειρία είναι οι επιθετικοί άντρες που είναι η πραγματική απειλή". Σε αντίθεση με τον σύζυγό της, Percy Gibson, με τον οποίο έκλεισε 20 χρόνια γάμου, επισημαίνοντας στη συνέντευξή της πως είναι ο έρωτας της ζωής της.