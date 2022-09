Louise Fletcher | Έφυγε από τη ζωή η πιο διάσημη "κακιά" του Hollywood

Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή η Louise Fletcher στο σπίτι της στη Γαλλία, όπως αναφέρει η ενημέρωση από τον εκπρόσωπό της. Η ηθοποιός έγινε ευρέως γνωστή μέσα από την ερμηνεία της στην ταινία "One Flew Over the Cuckoo's Nest" με τον Jack Nicholson, που χάρισε και στους δύο από ένα Όσκαρ (από τα 5 που έλαβε η ταινία).

Ο χαρακτήρας της νοσοκόμας Ratched μνημονεύεται μέχρι σήμερα, αφού συγκαταλέγεται στη λίστα με τους καλύτερους κακούς στην ιστορία του κινηματογράφου και μάλιστα στην 5η θέση, ενώ καταλαμβάνει τη δεύτερη στην κατηγορία οι σπουδαιότεροι κακοί γυναικείοι χαρακτήρες.

Αναμφίβολα, η ηθοποιός είχε συνδεθεί άρρηκτα με τον ρόλο, με πολλές κριτικές να αναφέρουν πως ο ρόλος της κακιάς ήταν κάτι που βλέπαμε συνέχεια σε εκείνη. Ωστόσο, η ίδια προσπάθησε να αποτάξει από πάνω της τη μανιέρα, επιλέγοντας διαφορετικούς ρόλους, κάτι στο οποίο φυσικά ήταν επιτυχημένη. Ειδικότερα, μία κριτική για τη συμμετοχή της στην ταινία του 1979 "Natural Enemies" επικρότησε την ερμηνεία της, καθώς κατάφερε δείξει το ακριβώς αντίθετο προφίλ από εκείνο της διαβολικής Ratchet.

Η Fletcher γεννήθηκε στην Αλαμπάμα από κωφάλαλους γονείς, με αποτέλεσμα να μάθει να μιλάει σε ηλικία 8 ετών χάρη στη θεία της, που τη μύησε στον κόσμο της υποκριτικής. Αφού τελείωσε το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, μέσω ενός ταξιδιού της, έμεινε στο Λος Άντζελες όπου ξεκίνησε δειλά την καριέρα της. Στην αρχή εμφανίστηκε σε μία σειρά από τηλεοπτικές σειρές μέσα στις δεκαετίες '60-'70, ωστόσο σταμάτησε προσωρινά για να μεγαλώσει τα παιδιά της.

Το 1973 επέστρεψε στο επάγγελμα, κάνοντας κάποια guest σε γνωστές σειρές, ενώ ύστερα από μία τηλεοπτική ταινία, πέρασε από κάστινγκ για την πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση στο "Thieves Like Us". Η Fletcher ήταν παντρεμένη με τον μάνατζερ και παραγωγό, Jerry Bick, από το 1959-1978 και είχαν αποκτήσει μαζί δύο γιους.

Πέρα από την ταινία που εκτόξευσε την καριέρα της, η ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει επίσης στα : Flowers in the Attic, Cruel Intentions, The Cheap Detective, Exorcist II: The Heretic, A Perfect Man και σε πολλές άλλες.