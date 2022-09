Mel C | Περιγράφει την συνάντηση των Spice Girls με τον βασιλιά Κάρολο που είχε 'σπάσει' όλα τα πρωτόκολλα

Η Melanie C, γνωστή ως Sporty Spice ως μέλος του girl band των 90s 'Spice Girls', περιέγραψε τη συγκλονιστική συνάντηση που είχε μαζί με τις Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B και Victoria Beckham με τον πρίγκιπα- τότε- Κάρολο.

Πολύ πριν ο Κάρολος γίνει βασιλιάς είχε διοργανώσει ένα γκαλά για την 21η επέτειο του Prince's Trust το 1997 και είχε καλέσει τις Spice Girls που τότε ήταν στο απόγειο της καριέρας τους. Όπως περιγράφει στο νέο της βιβλίο η Mel C, η μπάντα κατέρριψε όλα τα πρωτόκολλα στη συνάντηση με τον διάδοχο του θρόνου, με την Halliwell και την Brown να φιλούν τον Κάρολο και να του αφήνουν σημάδια από το κραγιόν τους στο μάγουλό του.

Σύμφωνα με δηλώσεις της Mel C, η Halliwell έδωσε και ένα χαστούκι στα οπίσθια του πρίγκιπα: "Εκείνη την εποχή ήμουν ένα από τα πιο ντροπαλά μέλη της μπάντα οπότε καθόμουν μέσα όσο τα κορίτσια φιλούσαν τον πρίγκιπα Κάρολο. Σκεφτόμουν ότι δεν το πιστεύω ότι το κάνουν. Αλλά τώρα είμαι πολύ περήφανη με αυτό γιατί πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος που ο κόσμος ερωτεύτηκε τις Spice Girls. Κάναμε κατά κάποιο λόγο αυτό που όλοι θα ήθελαν να μπορούσαν και δεν ήταν ποτέ με κακία. Πάντα με χαμόγελο”.

"Τώρα που ο Κάρολος είναι ο βασιλιάς μας, το κάνει ακόμα πιο άτακτο” παραδέχτηκε η Mel C εξηγώντας πως όλες οι λεπτομέρειες για τη συνάντηση που έσπασε όλα τα πρωτόκολλα βρίσκονται στο βιβλίο της 'The Sporty One: My life as a Spice Girl' που κυκλοφορεί στις 27 Σεπτεμβρίου.

Πέρα από τις όμορφες στιγμές, η Mel C περιγράφει στο βιβλίο της και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως μέλος της δημοφιλούς μπάντας αλλά και τα προσωπικά προβλήματα που την παίδεψαν, όπως το πρόβλημα με την ανορεξία και την κατάθλιψη.

"Θέλω πραγματικά ο κόσμος να δει τι συνέβη με τις Spice Girls πίσω από κλειστές πόρτες σε αυτά τα τρελά χρόνια. Το βιβλίο ισορροπεί ανάμεσα στο φως και στη σκιά, όπως και η ζωή” λέει η τραγουδίστρια.