Πρίγκιπας William | Η καθημερινή "δουλειά" που συνεχίζει να κάνει μαζί με την Kate Middleton παρά το γεγονός ότι είναι ο μελλοντικός βασιλιάς της Βρετανίας

Ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton μπορεί να είναι ένα από τα πιο δημοφιλή royal ζευγάρια στον κόσμο και να ετοιμάζονται για να αναλάβουν μια μέρα τον βρετανικό θρόνο, όμως επιθυμούν να έχουν μια φυσιολογική οικογενειακή ζωή. Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν δηλώσει πολλές φορές ότι θέλουν τα παιδιά τους να βιώσουν όμορφα παιδικά χρόνια για αυτό φροντίζουν παρά το φορτωμένο καθημερινό τους πρόγραμμα να περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί τους. Μία από αυτές τις στιγμές είναι και η ώρα που τους πηγαίνουν στο σχολείο.

Σε πρόσφατη εμφάνισή τους στο κάστρο του Windsor στην εκδήλωση όπου τίμησαν τους εθελοντές που βοήθησαν στην οργάνωση της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ, το ζευγάρι εξομολογήθηκε σε μια εργαζόμενη πως εξακολουθούν να πηγαίνουν κάθε μέρα τα παιδιά τους στο σχολείο οι ίδιοι.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, η γυναίκα που μίλησε στο ζευγάρι αποκάλυψε πως "είπα στην Kate πως είναι περίεργο που η μελλοντική βασίλισσα πηγαίνει τα παιδιά στο σχολείο”. Τότε ο William είπε πως "κάνω κι εγώ το ίδιο” με κάποιον από τους παρευρισκόμενους να επιβεβαιώνει πως τόσο ο πρίγκιπας όσο και η πριγκίπισσα φροντίζουν να πηγαίνουν με το αυτοκίνητο κάθε πρωί τα παιδιά τους στο σχολείο.

"I said to (Catherine) ‘it seems strange that the future Queen does the school run’ and (William) said, ‘I do it as well!”



