Βασίλισσα Margrethe | Οι αντιδράσεις της βασιλικής οικογένειας της Δανίας μετά την απόφασή της να αφαιρέσει τους τίτλους των εγγονιών της

Η βασίλισσα Margrethe της Δανίας ανακοίνωσε ότι τα παιδιά του δευτερότοκου γιου της, Joachim, δεν θα έχουν πια τον τίτλο πρίγκιπας και πριγκίπισσα αλλά δούκας και δούκισσα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Παλατιού "οι τίτλοι του 23χρονου Nikolai, του 20χρνου Felix και της 10χρονης Athena θα είναι His Excellency Count of Monpezat και Her Excellency Countess of Monpezat από την 1η Ιανουαρίου 2023”.

Τα εγγόνια της βασίλισσας της Δανίας θα διατηρήσουν τη σειρά τους στη λίστα διαδοχής του θρόνου, με την Margrethe να δηλώνει πως η κίνηση αυτή έγινε για να εξασφαλίσει ότι θα έχουν ένα καλύτερο μέλλον: "Είναι μια σκέψη που είχα για πολύ καιρό και νομίζω ότι θα είναι καλό για το μέλλον τους. Αυτός είναι ο λόγος”.

Getty Images

Οι αντιδράσεις στο Παλάτι της Δανίας ήταν άμεσες αφού δεν είδαν όλοι με καλό μάτι αυτή την αλλαγή. Η μητέρα του Nikolai και του Felix, η πρώην σύζυγός του πρίγκιπα Joachim, Alexandra κόμισσα του Frederiksborg, δήλωσε σοκαρισμένη από την απόφαση: "Είμαστε όλοι μπερδεμένοι με την απόφαση. Είμαστε λυπημένοι και σε σοκ. Το νιώσαμε σαν κεραυνό. Τα παιδιά νιώθουν εξοστρακισμένα. Δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί τους παίρνουν την ταυτότητά τους”.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα και αντίθετα με τα όσα δήλωσε η κόμμισα Alexandra, ο πατέρας των παιδιών, πρίγκιπας Joachim, γνώριζε για την απόφαση της μητέρας του από τον περασμένο Μάιο και μάλιστα συμμετείχε σε όλη τη διαδικασία αφαίρεσης των τίτλων από τη βασίλισσα Margrethe.