Malala Yousafzai | Στέλνει το δικό της μήνυμα για την έλλειψη εκπροσώπησης στο Hollywood

Η Malala Yousafzai μίλησε στην εκδήλωση 'Power of Women' του Variety για την έλλειψη εκπροσώπησης Μουσουλμάνων στη βιομηχανία του θεάματος.

Η κάτοχος Νόμπελ Ειρήνης και ακτιβίστρια που παρουσιάστηκε στην εκδήλωση ως μια από τις πιο επιδραστικές γυναίκες της εποχής μας, έχει ιδρύσει την εταιρεία παραγωγής 'Extracurricular' που σε συνεργασία με την Apple TV+ από πέρυσι δημιουργεί projects που προωθούν το diversity στο Hollywood.

Όπως είπε η Malala, το Hollywood ακόμα δεν έχει έχει κάνει σημαντικά βήματα αφού μόνο το 1% των ηθοποιών που εργάζονται στη βιομηχανία του θεάματος είναι Μουσουλμάνοι. "Έμαθα ότι οι Ασιάτες όπως εγώ που εργάζονται σε ταινίες του Hollywood είναι λιγότεροι από το 4%. Οι Μουσουλμάνοι είναι το 25% του πληθυσμού αλλά αποτελούν μόνο το 1% των χαρακτήρων στις δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές”, τόνισε.

"Ξέρω ότι τα στελέχη έχουν προσπεράσει δεκάδες ποιοτικών, εξίσου φανταστικών projects επειδή πίστευαν ότι οι χαρακτήρες ή οι δημιουργοί τους ήταν πολύ νέοι, πολύ καφέ, πολύ ξένοι, πολύ φτωχοί. Μερικές φορές είναι σαν να λένε ότι δεν ανήκουμε εδώ”, είπε.

Κάποια από τα πρώτα projects της Malala είναι ένα ντοκιμαντέρ για την μητριαρχική κοινωνία της Νότιας Κορέας, μια σειρά βασισμένη στο μυθιστόρημα 'Fifty Words for Rain' για την προσπάθεια μιας γυναίκας να γίνει αποδεκτή στην Ιαπωνική κοινωνία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και μια ταινία που ετοιμάζει με τον σκηνοθέτη του 'Don't Look Up', Adam McKay, που θα είναι βασισμένη στο βιβλίο 'Disorientation'.