Πρίγκιπας William | Τι έχει ζητήσει από το προσωπικό του Παλατιού όταν βρίσκονται τα παιδιά του στο σπίτι

Καταλαβαίνουμε πως η ζωή των George, Charlotte και Louis δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνη των συμμαθητών τους. Ωστόσο, ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton προσπαθούν να χαρίσουν στα παιδιά τους μία φυσιολογική ζωή, παρά τους κανόνες που οφείλουν να ακολουθούν ως μέλη της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας.

Γι'αυτό ο πρίγκιπας της Ουαλίας έχει ζητήσει από το προσωπικό του να αποφεύγουν να κάνουν κάτι συγκεκριμένο μπροστά τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με το βιβλίο του Valentine Low, "Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown", ο πρίγκιπας William είχε ζητήσει από τους συμβούλους του να μη φοράνε κοστούμια. "Θέλει να είναι casual . Τα παιδιά τρέχουν γύρω από το γραφείο και δεν θέλει να είναι η ατμόσφαιρα αποπνικτική. Αν έχουμε σημαντικές συναντήσεις ή πηγαίνουμε στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, τότε φυσικά τα φοράμε", είχε δηλώσει εργαζόμενος του Παλατιού.

Ο William δίνει μεγάλη σημασία στο πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά του τη δουλειά, καθώς μην ξεχνάμε πως εκτός από χώρος εργασίας του πατέρα τους, είναι το σπίτι τους. Και την ίδια τακτική ακολουθούν και για το πώς νουθετούν τα παιδιά τους. Πιο αναλυτικά, το να φωνάζει κανείς αποτελεί μία συμπεριφορά εκτός ορίων, με αποτέλεσμα οι γονείς να απομακρύνουν το παιδί που το κάνει αυτό για να του μιλήσουν.

Προτιμούν να μην το βάζουν τιμωρία, παρά να κάθεται στον "καναπέ της συζήτησης", όπου ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton εξηγούν στο εκάστοτε παιδί το τι συνέβη και τις επιπτώσεις της συμπεριφοράς του, ανέφερε πηγή στη Sun, προσπαθώντας ποτέ να μη φωνάζουν στα παιδιά τους. Σε αυτό, φυσικά, τους βοηθάει η νταντά, Maria Borralo, η οποία βρίσκεται στο πλευρό του διάσημου ζευγαριού, ακολουθώντας μία αυστηρή διαπαιδαγώγηση. "Η Maria είναι αυστηρή όπως δεν φέρεται μονόπλευρα στα παιδιά σχετικά με την πειθαρχεία. Η Kate και ο William, μαζί με τη Maria είναι αυστηροί με τα παιδιά αλλά με τη μαγική ικανότητα να μη φαίνεται πως είναι", εξήγησε άτομο από το κοντινό περιβάλλον της βασιλικής οικογένειας.