Βασιλιάς Κάρολος | Το "παρατσούκλι" που είχε δώσει στην Meghan Markle αποδείκνυε την σχέση τους

Μπορεί η αποποίηση των βασιλικών καθηκόντων από τον πρίγκιπα Harry και την Meghan Markle, αλλά και η απόφασή τους να εγκαταλείψουν την Αγγλία, μετακομίζοντας στην Αμερική, όπου και δημιούργησαν την οικογένεια τους, να προκάλεσαν ρήξη ανάμεσα στο ζευγάρι και την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια, στην αρχή όλα έδειχναν πως οι σχέσεις των royals με την μέλλουσα νύφη τους ήταν εξαιρετικές.

Μάλιστα, σύμφωνα με το νέο βιβλίο της Katie Nicholl "The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown", ο βασιλιάς Κάρολος εκτιμούσε ιδιαίτερα την σύζυγο του μικρότερου γιού του, θαυμάζοντας την μεταξύ άλλων για την υπομονή αλλά και την ανθεκτικότητα της απέναντι σε αρνητικούς σχολιασμούς. Όπως αναφέρει η συγγραφέας και δημοσιογράφος, ο Βρετανός μονάρχης είχε έναν ιδιαίτερο τρόπο να δείχνει την εκτίμηση του προς το πρόσωπο της, αποκαλώντας την με ένα χαρακτηριστικό παρατσούκλι. "Ο Κάρολος φέρεται να έδωσε στη μέλλουσα νύφη του το παρατσούκλι "tungsten" λόγω της σκληρότητας και της αντοχής της" εξηγεί η Nicholl. Η συγκεκριμένη λέξη στην κυριολεξία αναφέρεται σε ένα χημικό στοιχείο από το οποίο δημιουργείται ένα σπάνιο και πολύ ανθεκτικό μέταλλο το "βολφράμιο".

Η Katie Nicholl υποστηρίζει πως το εν λόγω παρατσούκλι δόθηκε στην δούκισσα του Sussex έπειτα από την εκπληκτική εμφάνιση της στο Royal Foundation Forum το 2018 στο πλευρό του πρίγκιπα Harry, αλλά και των Kate Middleton και πρίγκιπα William. "Ο δούκας και η δούκισσα του Cambridge είχαν επιδείξει ήδη την πρόθεση τους να είναι πολλά περισσότερο από "διακοσμητικοί γαλαζοαίματοι" και μαζί με τον πρίγκιπα Harry σημείωσαν σημαντική επιτυχία με την εκστρατεία τους ‘’Heads Together’’. Ήταν πρόκληση για την Meghan να αποδείξει επίσης πόσο ικανή ήταν και εκείνη δίπλα στους συνομιλητές της." επισημαίνει μεταξύ άλλων.

Έπειτα, ωστόσο, από την εγκατάλειψη των πριγκιπικών καθηκόντων τους παραμένει άγνωστο εάν ο νέος βασιλιάς της Αγγλίας εξακολουθεί να αποκαλεί με τον τρόπο αυτό την νύφη του, καθώς οι σχέσεις του ζευγαριού με το Παλάτι έχουν ψυχρανθεί ιδιαιτέρως.