"Δεν αποσύρθηκα ποτέ από την υποκριτική" | Η ανάρτηση της Eva Mendes για την καριέρα της μετά την μητρότητα

Η Eva Mendes μπορεί να μην έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινία εδώ και αρκετά χρόνια, όμως, όπως παραδέχτηκε σε πρόσφατη ανάρτησή της, δεν έχει αποσυρθεί από την υποκριτική, απλά θέλει να είναι περισσότερη επιλεκτική με τους ρόλους που επιλέγει.

"Ποτέ δεν αποσύρθηκα από την υποκριτική” έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram σε μια προσπάθειά της να αντικρούσει όλα τα δημοσιεύματα που έχουν γραφτεί για εκείνη από τότε που έγινε μητέρα. Ανεβάζοντας τα εξώφυλλα διάφορων περιοδικών που ανέφεραν ότι έχει επιλέξει να μην δουλεύει πια σαν ηθοποιός, η σταρ έγραψε "ήθελα να είμαι σπίτι με τα μωρά μου και ευτυχώς οι άλλες δουλειές που έκανα μου επέτρεπαν να το κάνω περισσότερο από την υποκριτική”.

H ηθοποιός δήλωσε ότι σκοπός του post της ήταν να διευκρινίσει ότι "ποτέ δεν παραιτήθηκα” και μοιράστηκε με τους fans της ότι δεν της άρεσε το γεγονός ότι της πρόσφεραν "στερεοτυπικούς ρόλους” μετά το 'Lost River' στο οποίο πρωταγωνιστούσε μαζί με τον σύντροφό της, Ryan Gosling. "Ήταν ένα ονειρεμένο project” έγραψε εξηγώντας ότι "δύσκολα ακολουθεί κάτι μετά από αυτό”.

Ο Gosling και η Mendes είχαν γνωριστεί στα γυρίσματα της ταινίας 'The Place Beyond The Pines” το 2011 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες, την 8χρονη Esmeralda Amada και την 6χρονη Amada Lee.