Lupita Nyong’o | Ο πανικός και τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε μετά το Όσκαρ της για το '12 Years a Slave'

Η Lupita Nyong’o είχε κάνει ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο στον κινηματογράφο αφού είχε κερδίσει ένα Όσκαρ Β' Γυναικείου ρόλου για το '12 Years a Slave' που της άνοιξε τον δρόμο για μια πετυχημένη καριέρα στο Hollywood. Όπως, όμως, αποκαλύπτει αμέσως μετά τη βράβευσή της πέρασε μια περίοδο πανικών και προβλημάτων υγείας.

Ο δύσκολος ρόλος της στην ταινία -που παρουσιάζει την ιστορία ενός Αφρικανού που τον απαγάγουν και πωλείται ως σκλάβος- είχε κάνει την ηθοποιό να βγάλει στην επιφάνεια βαθιά συναισθήματα ενώ μετά το Όσκαρ βίωσε μεγάλο άγχος: "Περιόριζα τον πανικό μου όλη την ώρα εξαιτίας της μεγάλης αποτυχίας και της μεγάλης επιτυχίας, το σώμα δεν αναγνωρίζει τη διαφορά. Είσαι σε απελπισία. Είμαι περήφανη για το πως χειρίστηκα αυτή την καταιγίδα αλλά μου κόστισε. Μου κόστισε σωματικά, ήμουν πολύ αδύνατη. Το σώμα μου αυτοκαταστρεφόταν κι είχα ινομυώματα”.

Η ηθοποιός έκανε επέμβαση για να τα αφαιρέσει και κατάφερε στη συνέχεια να πάρει και το Master της στην υποκριτική. Ακολούθησαν ρόλοι σε πολλές παραγωγές, όπως τα 'Doctor Faustus Lights the Lights', 'Uncle Vanya', 'The Taming of the Shrew' και το 'The Winter’s Tale'.

"Μας έλεγαν ότι θα είναι ένα μακρύ, δύσκολο και μοναχικό ταξίδι το να είσαι ηθοποιός. Θα είσαι η "αστυνομικός νούμερο 3' για πολύ καιρό πριν πας οπουδήποτε. Μας είχαν βοηθήσει να ετοιμαστούμε ψυχολογικά για την αποτυχία, αλλά δεν μας είχαν προετοιμάσει για την επιτυχία” λέει η ηθοποιός.