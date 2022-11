Sarah Jessica Parker | Η stylish Carrie Bradshaw επιστρέφει με μία ακόμη iconic φωτογραφία

Δεν είμαστε μόνο εμείς που είμαστε ενθουσιασμένοι με τη δεύτερη σεζόν της σειράς "And Just Like That" αλλά και η ίδια η πρωταγωνίστρια, Sarah Jessica Parker, φαίνεται να απολαμβάνει το κάθε λεπτό στο σετ του reboot του Sex and the City.

Αφού οι πρώτες φωτογραφίες από τα νέα επεισόδια κυκλοφόρησαν, η ηθοποιός σχεδόν καθημερινά προσπαθεί να μας δίνει μία γεύση από το τι συμβαίνει στα παρασκήνια, λίγους μήνες πριν την επίσημη πρεμιέρα στο HBO Max.

Ειδικότερα, η ηθοποιός μοιράστηκε μία φωτογραφία της, παρουσιάζοντας το εντυπωσιακό της λουκ, που είναι αναμφίβολα όλη η έμπνευση που χρειαζόμαστε για το φετινό φθινόπωρο. Η Parker επέλεξε - με τη βοήθεια της στιλίστριας Molly Rogers - να λανσάρει την τάση του καρό με ένα παλτό από Vivienne Westwood, το οποίο συνδύασε με ένα φόρεμα με ρίγες από το brand Marrakshi Life και μία crossbody τσάντα Pierre Cardin. Εκείνα, φυσικά, που απογείωσαν το στιλ της ήταν το καπέλο fedora και οι τυρκουάζ σουέντ μπότες, που σύμφωνα με την Parker είναι η "βερσιόν της Carrie για τα μπλε σουέντ παπούτσια", κάνοντας αναφορά στο γνωστό τραγούδι του Elvis Presley.

Μάλιστα, ο επίσημος λογαριασμός που είναι αφιερωμένος στα κοστούμια του And Just Like That μοιράστηκε περισσότερες φωτογραφίες, δίνοντάς μας αναλυτικότερα στοιχεία για το outfit της Carrie.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σειρά επιστρέφει το καλοκαίρι του 2023, με περισσότερο δράμα, μόδα και Νέα Υόρκη.