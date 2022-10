‘And Just Like That’ | Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου της σειράς

Κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου της σειράς του HBO ‘And Just Like That’ με την Sarah Jessica Parker να περπατάει στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ακόμα ένα ξεχωριστό outfit.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς μαζί με την Kristin Davis φωτογραφήθηκαν στο σετ της σειράς να περπατούν χαμογελώντας, με την Parker να κρατάει ένα ψεύτικο περιστέρι και να φοράει ένα denim jumpsuit, Christian Dior gladiator πέδιλα, κάλτσες σε ασημί απόχρωση και ένα τσαντάκι αστραγάλου Fendi.

Getty Images

Η Parker μοιράστηκε και μια φωτογραφία της από το backstage που δείχνει σε κοντινή λήψη τα πέδιλά της αλλά και το Fendi τσαντάκι. "And Just Like That. Το πρώτο εξωτερικό γύρισμα. Στους δρόμους της Νέας Υόρκης" έγραψε η ηθοποιός στο Instagram.

Getty Images

Getty Images

Πρόσφατα, κυκλοφόρησε η φήμη ότι είναι πιθανό στη δεύτερη σεζόν να επιστρέψει και ο ηθοποιός John Corbett στον ρόλο του πρώην συντρόφου της Carrie, Aiden, με την Parker να σχολιάζω ότι "θα μπορούσε" να επιστρέψει και τα tabloids να αναφέρουν πως δεν πρόκειται απλά για ένα guest ρόλο αλλά πως ο χαρακτήρας θα εμφανιστεί σε πολλά επεισόδια.

Πηγή: MadameFigaro.gr